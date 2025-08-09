السفير الإيراني لدى العراق: خدمات جمعية الهلال الأحمر تعتبر مثالا واضحا للدبلوماسية الإنسانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى العراق زار مدينة كاظمين المقدسة مساء الجمعة، وتفقد سير العمل في عيادات جمعية الهلال الأحمر للخراسان الجنوبية.

وخلال هذه الزيارة، أشاد محمد كاظم ال صادق، السفير الإيراني لدى العراق، بالجهود الجهادية التي تبذلها الفرق الطبية والإغاثية، وأشاد بالخدمات المقدمة، واعتبرها مثالاً واضحاً على الدبلوماسية الإنسانية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وصرح قائلاً: إن الحضور الواسع والمتسق لجمعية الهلال الأحمر للخراسان الجنوبية خلال أيام زيارة الاربعين هو مظهر من مظاهر روح التضحية والخبرة والخدمة الصادقة للزوار، وهذه الخدمات الصادقة، بالإضافة إلى ضمان صحة الزوار، هي رمز واضح للوجه الإنساني والقيمي للأمة الإيرانية على الساحة الدولية.

كما أكد السفير الإيراني لدى العراق على دعم السفارة الكامل للجهود الإنسانية للمؤسسات الإيرانية في العراق، مضيفًا: "لطالما كانت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بغداد وستظل داعمة لمثل هذه الأنشطة القيّمة، ويشرفنا أن نكون عونا في تقديم الخدمات لزوار أهل البيت (عليهم السلام)."

وأشاد محمد كاظم ال صادق أثناء حديثه مع الأطباء والممرضين والقوات التطوعية، بجهودهم على مدار الساعة، وقال: "ما نشهده في هذه العيادات هو مظهر حقيقي لثقافة التضحية والخبرة والالتزام للقوات الإيرانية". إن الخدمات التي يقدمها هؤلاء الأعزاء ليست فقط للزوار الإيرانيين بل لجميع الزوار من كل جنسية وعرق.

