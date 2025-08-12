استتباب الأمن على الحدود الايرانية العراقية بشكل كامل بجهود خدام زوار الاربعين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خلال تفقده البنية التحتية في منفذ خسروي الحدودي والاطلاع على حركة الزوار عبر هذا المعبر برفقة االمساعد التنفيذي لرئيس الجمهورية، ومحافظ كرمانشاه، وعدد من المسؤولين المحليين،اليوم الثلاثاء، صرح وزير الداخلية انه حتى الآن عبر أكثر من نصف مليون زائر من منفذ خسروي، موضحا أن التعاون الوثيق بين إيران والعراق أسهم في تحسين كبير لظروف العبور في منفذ خسروي.

واشار الى ان التنسيقات التي جرت مع الحكومة العراقية، أدت إلى التنفيذ الكامل والعملي للبرامج على المنافذ الحدودية المشتركة مؤكدا على تحسن حركة العبور من هذا المعبر مقارنة بالعام الماضي، حيث أصبحت أكثر سلاسة وتنظيما، مع تقليص فترات الانتظار إلى الحد الأدنى.

كما أكد على أن جميع المنافذ الحدودية الستة تحت إشراف القوات الأمنية والعسكرية وحرس الحدود، وأن الأمن مستتب بشكل كامل دون تسجيل أي حوادث أمنية، مثمنا جهود الجهات المعنية المتواصلة في خدمة زوار العتبات المقدسة ، داعيا الزوار إلى الالتزام بإجراءات السلامة وإدارة اقلمتهم وعودتهم بشكل منظم.

يُذكر أن منفذ خسروي يشهد هذا العام موسمه السادس كمعبر رسمي لزوار الأربعين الحسيني. وفي العام الماضي، عبر منه نحو مليون زائر، فيما تشير التوقعات هذا العام إلى تضاعف العدد. ويعد منفذ خسروي من المنافذ المهمة وذات الموقع الاستراتيجي، إذ إنه أقدم منفذ رسمي بين إيران والعراق لعبور زوار العتبات المقدسة.

وقد كان هذا المنفذ في الماضي جزءا من طريق الحرير، حيث يشكل مسار خسروي -منذرية الطريق الرئيسي المؤدي إلى العاصمة العراقية بغداد، ثم إلى ميناء حلب في سورية وساحل البحر الأبيض المتوسط.

تقع مدينة قصر شيرين، التي يزيد عدد سكانها على 27 ألف نسمة، على طول أكثر من 186 كيلومترا من الحدود مع العراق، وتضم منفذين رسميين هما خسروي وبرويزخان، إضافة إلى 14 منشأة إقامة تشمل فنادق ونُزلا من الدرجة الأولى حتى الثالثة، تضم 322 غرفة وأكثر من 1200 سرير.

