وزير الخارجية الإيراني يصل النجف بعد يوم على زيارة لاريجاني

استقبل محافظ النجف يوسف كناوي، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكر بيان لمكتب المحافظ، أن "كناوي استقبل عراقجي مساء اليوم بعد وصوله إلى مطار النجف الأشرف الدولي".

وتأتي هذه الزيارة بعد يوم فقط على زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني إلى النجف.

