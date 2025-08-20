بزشكيان: تم التوصل إلى اتفاقيات مفيدة للغاية خلال الزيارة إلى أرمينيا

أفادت وكالة مهر للأنباء، أعرب مسعود بزشكيان، في آخر زيارة له إلى أرمينيا، مساء الثلاثاء 19 أغسطس/آب، خلال لقائه رئيس البلاد "فهاغن خاتشاتوريان"، عن تقديره لموقف أرمينيا الذي أدان عدوان الكيان الصهيوني على جمهورية إيران الإسلامية، وقال: "إن الدول الظالمة تُوجّه الاتهامات وتُمارس الضغوط على جمهورية إيران الإسلامية، التي تلتزم التزامًا كاملًا بإطار الحقوق والالتزامات الدولية، لكنها تغض الطرف عن جرائم الكيان الصهيوني في غزة ودول أخرى في المنطقة".

وأكد الرئيس أن السياسة الثابتة للجمهورية الإسلامية الإيرانية تجاه أرمينيا هي تعزيز وتعميق علاقات الصداقة وتوسيع التعاون، مضيفًا: "لطالما أكدت إيران، ولا تزال، على وحدة أراضي أرمينيا. وقد نُفذت هذه الزيارة أيضًا لتأكيد الصداقة بين البلدين ومحاولة توسيع التعاون، ونحن سعداء بالتوصل إلى اتفاقات قيّمة ومفيدة للغاية خلال المشاورات".

في إشارة إلى معارضة جمهورية إيران الإسلامية المبدئية للوجود الأمريكي في المنطقة، قال بزشكيان: "إن تجربتنا والتجارب الدولية العديدة تُثبت أن الولايات المتحدة لا تفي بالتزاماتها".

كما أعرب رئيس أرمينيا خلال هذا اللقاء عن ثقته بأن زيارة بزشكيان ستُحدث زخمًا جديدًا وجادًا في العلاقات بين البلدين، وقال: "لقد كنتُ على دراية شخصية بجودة العلاقات مع جمهورية إيران الإسلامية وتعاون إيران مع أرمينيا منذ بداية استقلال أرمينيا".

وأضاف فاهاغن خاتشاتوريان: "لقد تجاوزت إيران وأرمينيا اختبارًا دام آلاف السنين في علاقاتهما، وتتمتعان بقواسم تاريخية وحضارية وثقافية مشتركة واسعة وعميقة. واليوم، لا تزال العلاقات الإيرانية الأرمينية تتدفق في ظل صداقة وألفة راسختين، ونشهد في أرمينيا أنشطةً وتعاونًا بنّاءً للناشطين والشركات الإيرانية في مختلف المجالات، وهناك مجالٌ لمزيد من تطوير هذا التعاون".

أكد الرئيس الأرميني أن العدوان الإسرائيلي عزز وحدة الإيرانيين، قائلاً: "للأسف، تُنتهك المبادئ والقواعد الدولية بسهولة، وانتشر التفرد والتنمر في العالم. ومع ذلك، تؤمن أرمينيا بالسلام والتعايش السلمي، وأعتقد أن بإمكان جمهوريات القوقاز الثلاث، إلى جانب إيران وتركيا، بناء علاقات ودية تضمن المصالح المشتركة".

