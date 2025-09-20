مساعد وزير الخارجية الإيراني للأوروبيين: نافذة الدبلوماسية ما زالت مفتوحة

أفادت وكالة مهر للأنباء، وفي مقابلة مع قناة الميادين، وجّه خطيب زاده تحذيراً إلى الترويكا الأوروبية (ألمانيا، فرنسا، بريطانيا)، قائلاً إن هذه الدول الثلاث تبحث عن ذرائع لزيادة التوتر، وعليها أن تكون أكثر حذراً في مواقفها.
وجاءت تصريحاته بعد ساعات من إصدار وزارة الخارجية الإيرانية بيان أدانت فيه بشدة الخطوة غير القانونية للدول الأوروبية الثلاث الساعية إلى إعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن ضد إيران.
يُشار إلى أن مجلس الأمن الدولي عقد جلسة لمناقشة مشروع قرار يتعلق باستمرار رفع العقوبات عن إيران قبل انتهاء المهلة المقررة لآلية "سناب باك" (إعادة العقوبات).
وبحسب التقارير، فقد صوّت تسعة أعضاء من المجلس ضد مشروع القرار الخاص بتمديد رفع العقوبات، فيما أيده أربعة أعضاء، وامتنع عضوان عن التصويت.
/انتهى/
تعليقك