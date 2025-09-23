  1. الدولية
رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة: الوضع في غزة غير مقبول

رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة: الوضع في غزة غير مقبول

صرحت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنالينا بيربوك، في مؤتمر حل الدولتين مساء الاثنين: "يجب إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة".

وأفادت وكالة مهر للأنباء قالت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنالينا بيربوك، مساء الاثنين: "واقع أطفال غزة هو الحرب والدمار. لقد قُتل الكثيرون في غزة دون أن يعرف العالم أسماءهم".

وأوضحت بيربوك خلال كلمة ألقتها في مؤتمر حل الدولتين في الأمم المتحدة: "لقد خذل العالم أطفال غزة. جميع أطفال الشرق الأوسط يستحقون الحياة".

ونقلت عنها الجزيرة قولها: "نحن بحاجة إلى وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط في غزة. يجب على حماس إطلاق سراح جميع الرهائن فورًا ودون قيد أو شرط". على حد قولها!

وأضافت: "يُظهر الرعب في غزة أننا لا نستطيع السماح بتكرار هذا الدمار. الوضع في غزة غير مقبول، ويجب أن تنتهي الحرب".

ووفقًا للتقرير، بيربوك أيضًا: "يجب إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومستقرة، وادعت يجب على حماس إلقاء سلاحها وإنهاء حكمها في غزة".

