رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة: الوضع في غزة غير مقبول

وأفادت وكالة مهر للأنباء قالت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنالينا بيربوك، مساء الاثنين: "واقع أطفال غزة هو الحرب والدمار. لقد قُتل الكثيرون في غزة دون أن يعرف العالم أسماءهم".

وأوضحت بيربوك خلال كلمة ألقتها في مؤتمر حل الدولتين في الأمم المتحدة: "لقد خذل العالم أطفال غزة. جميع أطفال الشرق الأوسط يستحقون الحياة".

ونقلت عنها الجزيرة قولها: "نحن بحاجة إلى وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط في غزة. يجب على حماس إطلاق سراح جميع الرهائن فورًا ودون قيد أو شرط". على حد قولها!

وأضافت: "يُظهر الرعب في غزة أننا لا نستطيع السماح بتكرار هذا الدمار. الوضع في غزة غير مقبول، ويجب أن تنتهي الحرب".

ووفقًا للتقرير، بيربوك أيضًا: "يجب إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومستقرة، وادعت يجب على حماس إلقاء سلاحها وإنهاء حكمها في غزة".

