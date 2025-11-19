الميادين: تم الغاء اللقاء بين وفد حماس وويتكوف المبعوث الامريكي

أفادت وكالة مهر للأنباء،لغاء لقاء كان مقرراً اليوم بين ستيف ويتاكر، المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، وخليل الحية، المسؤول الكبير في حركة حماس في تركيا بسبب ضغوط اسرائيلية. وكان من المقرر عقد لقاء ويتكوف مع الحية بعد أن التقى كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر، بكبار أعضاء فريق حماس التفاوضي بشأن وقف إطلاق النار قبل ساعات من توقيع الاتفاق في مصر في 9 أكتوبر.

ووفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" فإن هذا الاجتماع كان حاسما في إتمام الصفقة، حيث زعم مستشارو ترامب لقادة حماس أن الولايات المتحدة ستلزم الكيان بشروط الصفقة، طالما التزمت الحركة بجانبها من الصفقة.

/انتهى/