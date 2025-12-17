تعيين العميد بهمرد قائدا للقوات الجوية للجيش الايراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وبناءً على اقتراح القائد العام للجيش، وبموجب مراسيم صادرة عن القائد الأعلى للقوات المسلحة، عُيّن العميد الركن علي رضا إلهامي قائدًا للقيادة المشتركة للدفاع الجوي لمقر خاتم الأنبياء (ص) وقوات الدفاع الجوي للجيش، وعُيّن العميد الركن بهمن بهمرد قائدًا للقوات الجوية للجيش.

وخلال هذا الحفل، تقديرًا لجهود العميد الركن علي رضا صباحي فرد، عُيّن مساعدًا لقائد الجيش لشؤون الدفاع الجوي.

كما تم خلال حفل مماثل، تقديراً لجهود وأعمال العميد حامد وحيدي، تعيينه مستشاراً للقائد العام للجيش في الشؤون الجوية، وتعيين العميد بهمن بهمرد قائداً للقوات الجوية للجيش.