السلطة القضائية: تم إطلاق سراح عدد من الناشطين السياسيين المحتجزين حتى استكمال إجراءات المحاكمة

أعلنت السلطة القضائية أنه تم إطلاق سراح بعض النشطاء السياسيين الذين تم اعتقالهم الأسبوع الماضي بكفالة مشروطة بعد استكمال التحقيقات الأولية.

أفادت وكالة مهر للأنباء، أفاد تقرير صادر عن السلطة القضائية يوم السبت، أنه عقب اعتقال عدد من النشطاء السياسيين الذين اتخذوا مواقف غير لائقة لاقت ترحيباً من أعداء الدولة في الأسابيع الأخيرة، أُفرج عنهم بكفالة مشروطة ريثما تستكمل إجراءات المحاكمة، وذلك بعد استكمال التحقيقات الأولية وتلقيهم إنذاراً بشأن طبيعة الإجراءات المتخذة ضدهم.

ووفقاً للتقرير ، تم تنفيذ الحكم القضائي بحق عدد من المعتقلين الآخرين الذين كانت قد صدرت بحقهم أحكام نهائية مسبقة، ويقضي هؤلاء الأفراد حالياً أحكامهم النهائية بالسجن.

