وزير الطاقة الروسي يلتقي لاريجاني في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن سيرغي تسويليف، وزير الطاقة الروسي الذي يزور طهران، التقى اليوم الثلاثاء 17 فبراير، علي لاريجاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وأجرى معه مباحثات.

وأوضح وزير الطاقة الروسي، الذي قدم إلى طهران للمشاركة في الاجتماع التاسع عشر للجنة المشتركة الحكومية للتعاون التجاري والاقتصادي بين روسيا وإيران، أن هذا الاجتماع ينعقد بهدف تقييم إنجازات العام الماضي ووضع الخطط للعام المقبل.

وأكد تسويليف وجود علاقات عمل إيجابية بين الجانبين، قائلاً إن الفرق الروسية والإيرانية عملت خلال العام الماضي بتنسيق وثيق، وتم بناء علاقات جيدة بين الطرفين.

كما أشار إلى وجود علاقات شخصية وعملية وثيقة بينه وبين نظيره في وزارة النفط الإيرانية، الأمر الذي أسهم في تعزيز التعاون المشترك بشكل أكثر فاعلية.

/انتهى/