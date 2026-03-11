مكالمة هاتفية بين عراقجي والأمين العام للأمم المتحدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن وزارة الخارجية الإيرانية، أنه وضمن تشريحه لأبعاد العدوان العسكري الإرهابي على إيران، أكد عراقجي خلال هذا الاتصال على انتهاك العدو جميع القوانين والأعراف الدولية بمهاجمته للأماكن المدنية من ضمنها مدارس ومستشفيات ومجمعات سكنية وآثار تاريخية. وطالب المجتمع الدولي بإدانة صريحة وقاطعة لهذه الجرائم.

وأكد عراقجي على حق إيران في الدفاع عن النفس مقابل الحرب المفروضة عليها، وصرّح أن الجمهورية الإسلامية قامت بتحذير جميع الأطراف المعنيين في المنطقة وخارجها مسبقاً أنه إذا تم الإعتداء على إيران، فإنها مجبرة على استهداف القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة مما سيؤدي إلى توسع دائرة الحرب لتشمل كل المنطقة.

وأكد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حق الدفاع عن النفس وتتوافق مع موازين القانون الدولي، وأن إيران تعتبر الدفاع عن أمنها وأمن مواطنيها مسؤولية أساسية غير قابلة للتغاضي.

وتابع وزير الخارجية الإيراني مشيراً إلى مسؤولية الأمم المتحدة في حفظ السلام والأمن الدوليين، أن شعب وحكومة إيران يتوقعون اتخاذ الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لموقف أكثر صرامة في إدانة الجرائم المرتكبة، وأكد أن الصمت إزاء هذه التجاوزات سيخلق الأرضية لزيادة التصعيد وعد الإستقرار في المنطقة.

من جانبه أكد الأمين العام للأمم المتحدة ضمن إشارته للعدوان الواضح والبديهي لأمريكا والكيان الصهيوني على إيران، على ضرورة الإلتزام ورعاية القانون الدولي وتجنب التصعيد، وصرّح أن لدى إيران الحق في الدفاع عن نفسها دون أدنى شك.

