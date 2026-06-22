بقائي: أساس المفاوضات «الاتزام مقابل الاتزام» وإيران تتابع تنفيذ تعهدات الطرف الآخر

وذكرت وكالة مهر للأنباء أن بقائي كتب في منشور على منصة «إكس» أن وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية عاد إلى البلاد بعد محادثات مكثفة بشأن تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب، الموقعة في 28 خرداد 1405هـ ش.

وأوضح أن هذه المباحثات، التي ركزت على البنود 1 و5 و10 و11 من نص الاتفاق، انطلقت صباح الأحد 31 خرداد في سويسرا (بحيرة لوسيرن) واستمرت حتى الساعات الأولى من فجر الاثنين 1 تیر.

وأضاف أنه وفقاً للبيان المشترك الصادر عن الدول الوسيطة (قطر وباكستان)، والذي تم بالتشاور مع إيران والولايات المتحدة، فقد تم وضع آليات تنفيذية لمراقبة تطبيق بنود الاتفاق، كما تقرر استمرار المحادثات على المستويين الفني والخبراء لتعزيز تنفيذ التفاهم.

وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن بدء المفاوضات الخاصة بالاتفاق النهائي، وفقاً للبند 13 من مذكرة التفاهم، مشروط بالشروع في تنفيذ واستمرار تطبيق البنود 1 و4 و5 و10 و11.

وبيّن أن البند الأول يتعلق بإنهاء الحرب والعمليات العسكرية في لبنان عبر إنشاء آلية لإدارة النزاع بمشاركة الأطراف والجمهورية اللبنانية، فيما يرتبط البند 10 بتصدير النفط والبتروكيماويات الإيرانية، والبند 11 بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة.

وأكد بقائي في ختام تصريحه أن مبدأ العمل هو «التزام مقابل التزام»، مشدداً على أن إيران ستتابع تنفيذ التزامات الطرف الآخر، وستوظف جميع أدواتها لضمان تنفيذها بشكل كامل.