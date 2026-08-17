بقائي: لا يوجد ما يُسمى بمهلة الستين يومًا في التفاهم مع الولايات المتحدة..واشنطن مرتبكة تجاه ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حضر إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، مؤتمرًا صحفيًا اليوم الاثنين ، وأجاب على أسئلة الصحفيين من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية حول أهم التطورات في مجال السياسة الخارجية.

قال بقائي: في الوقت الذي تربطنا فيه علاقات منتظمة مع قطر، وتلعب فيه الدوحة دورًا في المناقشات المتعلقة بالعملية الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة، فإننا نعلن عن تحفظاتنا؛ إذ انطلق أربعة طيارين إيرانيين في مهمة دفاعية لاستهداف قواعد أمريكية في الأيام الأولى للحرب، ويجب توضيح وضعهم، وهذا مطلب جاد؛ ونحن نتابع هذه القضية منذ اليوم الذي علمنا به.

وأضاف: أجرينا أول مراسلة مع الصليب الأحمر في 16 مارس/آذار؛ ومتابعتنا مستمرة عبر السفارة الإيرانية في الدوحة والسفارة القطرية في طهران. وطالما لم يتضح مصير الطيارين الثلاثة، فستستمر متابعتنا.

لم تُرسل وزارة الخارجية خطابًا إلى البرلمان لإلغاء الخطة المتعلقة بمضيق هرمز

وفي سياق آخر يتعلق بممارسة السيادة الإيرانية على مضيق هرمز، أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية: لم تُرسل وزارة الخارجية خطابًا إلى البرلمان لإلغاء الخطة المتعلقة بمضيق هرمز؛ فموقف البرلمان واضح في الدستور، وتعتبر وزارة الخارجية نفسها ملزمة بالتعاون مع البرلمان في العمليات التشريعية.

وصرح قائلًا: لقد أعلنا آراءنا بشأن الخطة المذكورة. لدينا قضايا تتعلق بحقوق إيران السيادية في مضيق هرمز وبحر عُمان والخليج الفارسي، وهي الأساس الذي استندنا إليه في إعلان رأينا أمام البرلمان.

لا يوجد ما يُسمى بمهلة الستين يومًا في نص مذكرة التفاهم

قال بقائي بخصوص انتهاء مهلة الستين يومًا في مذكرة التفاهم: "لا يوجد ما يُسمى بمهلة الستين يومًا في نص مذكرة التفاهم؛ لقد ثبت مرارًا وتكرارًا أن إيران لا تُعدّل سياساتها تحت ضغط المهل والضغوط؛ ما نص عليه التفاهم، الذي لايتم تنفيذه حاليا بسبب الانتهاكات الجسيمة من جانب الولايات المتحدة، هو أن تُعقد محادثات رفع العقوبات والملف النووي في غضون ستين يومًا، وهذه المدة قابلة للتمديد."

وأكد: "لم تبدأ أي مفاوضات لأن الولايات المتحدة انتهكت التفاهم؛ مناقشة الستين يومًا غير ذات صلة من الأساس؛ نحن نركز على إدارة شؤون البلاد، وقواتنا المسلحة تراقب التطورات عن كثب."

كما صرح المتحدث باسم السلك الدبلوماسي بأن تعزيز العلاقات مع دول المنطقة مدرج على جدول أعمالنا وأننا نؤدي واجباتنا.

تفاصيل المحادثات الإيرانية العمانية حول مضيق هرمز

وفي قسم آخر حول المحادثات الإيرانية العمانية حول مضيق هرمز، أوضح بقائي: "قد تم الاتفاق على خارطة طريق الملاحة في مضيق هرمز؛ كان من المفترض أن نُنهي التفاهم في شكل حزمة متكاملة، أي خريطة وبيان مشترك؛ والعوامل الثلاثة التي تُطيل هذه العملية هي: تعقيد القضية في ظل حالة عدم الاستقرار التي تفرضها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على إيران والمنطقة، وتعدد الجهات الفاعلة التي تحاول التأثير على هذه العملية، والأهم من ذلك، الجهود التخريبية لبعض الأطراف المثقلة بالديون والتي لا تُبالي بالسلام والأمن في المنطقة".

وأضاف: "المحادثات بين إيران وعُمان مستمرة بجدية، ويجري تبادل وجهات النظر حول نص البيان المشترك؛ والطرفان عازمان على وضع آلية تُحقق المصالح وتُعالج المخاوف".

رد إيران على تقرير أكسيوس المزعوم حول المحادثات الإيرانية الأمريكية وعلاقتها بأربيل

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، تعليقًا على تقرير أكسيوس المزعوم حول المحادثات الإيرانية الأمريكية وعلاقتها بأربيل: "هذا الترويج الإعلامي نابع من اليأس؛ ففي الأشهر الستة الماضية، شهدنا تماسكًا غير مسبوق بين مختلف أطياف البلاد".

وأوضح: "يحظى فريق التفاوض بثقة مختلف أطياف النظام الاسلامي، بما في ذلك القطاع العسكري؛ وتُجرى المفاوضات والحوارات مع مراعاة مصالح جميع أطياف النظام، وتُعتمد القرارات مؤسسيًا في البلاد".

رد المتحدث على مزاعم البحرين في الأمم المتحدة: التهرب من المسؤولية

فيما يتعلق بمزاعم البحرين في الأمم المتحدة، قال بقائي: " لم أذكر أي دولة في رسالتي؛ وإذا اعتبرت دولة ما نفسها مخاطبة، فهذه مسألة منفصلة؛ نحن نحترم السلامة الإقليمية والسيادة الوطنية لجميع الدول".

أكد قائلاً: "أودّ أن أذكّر الجانب البحريني ومؤرخي المنطقة بأنّ القرار 278 قد صدر في الأمم المتحدة، والذي استند إليه قرار حلّ النزاع بين إيران وبريطانيا؛ وهذا يُبيّن من أين بدأت القصة؛ والسبب وراء إثارة هذه القضايا هو عدم التزام دول المنطقة بمبدأ حسن الجوار. هذا التصعيد لا يُنسينا ما حدث في 30 مارس/آذار، وما زال مستمراً".

الوسيط في القضايا المتعلقة بإيران والولايات المتحدة هو باكستان

وفي سياق آخر، صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية بأنّ باكستان هي الوسيط في القضايا المتعلقة بإيران والولايات المتحدة، وأنّ قطر تبذل جهوداً أيضاً، وقال: "تُعلن الدول الأوروبية، من خلال اتصالاتها معنا، استعدادها للاستفادة من جهود جميلة".

وأضاف: "لكن هذا لا يعني تعيين وسيط جديد؛ فموضوع المحادثات الإيرانية الأمريكية ليس الوساطة، بل وجهة نظر الولايات المتحدة".

لا تؤثر العقوبات على موقف إيران

وفيما يتعلق بادعاء الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على إيران، صرّح بقائي قائلاً: "لا تؤثر العقوبات على موقف إيران. لا تشكّوا في ذلك؛ فمنذ انقلاب 19 أغسطس/آب 1953، انتهجت الولايات المتحدة نهجاً لم يُفضِ إلا إلى تراكم الكراهية والعداء بين البلدين".

وأوضح قائلاً: "على مدى الخمسين عاماً الماضية، فرضت الولايات المتحدة عقوبات قاسية على إيران؛ وقد حملت هذه العقوبات مسميات مختلفة، كالعقوبات المُعيقة والضغط الأقصى؛ وفي نهاية المطاف، لجأت إلى العدوان العسكري، وهي تدفع ثمنه. وستستمر أساليبها غير الفعّالة في الفشل؛ وقد مكّنتنا تقييماتنا للسيناريوهات المختلفة التي تنوي الولايات المتحدة شنّها ضد إيران من وضع تنبؤات لإحباط هذه الشرور".

استلام التعويضات عن الأضرار التي ألحقتها الولايات المتحدة بإيران

فيما يتعلق باستلام التعويضات عن الأضرار التي ألحقتها الولايات المتحدة بإيران في أعقاب العدوان على بلادنا، صرّح بقائي قائلاً: إن الأضرار التي لحقت ببيئة الخليج الفارسي وبحر عُمان لم تقتصر على الأشهر الستة الماضية، بل إن الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة قد تسبب بأضرار على مدى العقود الخمسة الماضية.

وأوضح قائلاً: إن الأضرار البيئية التي لحقت بإيران على مدى العقود الخمسة الماضية نتيجة الحروب التي شنتها الولايات المتحدة وحلفاؤها على منطقتنا هائلة بلا شك، وتصل قيمتها إلى تريليونات الدولارات؛ وقد تفاقمت هذه الأضرار في العامين الماضيين بسبب هجمات الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، فضلاً عن الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة نفسها؛ ونحن نتابع هذا الأمر؛ وهذه الأضرار لا تقتصر على إيران وحدها، ومن مسؤولية جميع الدول أن تتصرف بمسؤولية في هذا الشأن.

تفاصيل عمليات تخريبية لفرنسات ضد إيران

في قسم آخر يتعلق باكتشاف عمليات تخريب فرنسية ضد إيران، أوضح بقائي: "ما يهمنا، بغض النظر عن شخصية الأفراد، هو الموقف الذي يُنشر باسم الحكومة".

وأضاف: "كان من المتوقع أن يكون رد فعل السلطات الفرنسية منطقيًا وأن تعتذر عن تصرفات موظفيها الاثنين؛ فادعاء أن هذه الأنشطة مرتبطة بـ"المجتمع المدني" يُعد اعترافًا بانتهاك اتفاقية فيينا؛ وقد غادر الشخصان المتورطان في هذه القضية إيران، وأعلنا أنه لن يُسمح لهما بدخول إيران".

ردود الفعل على نبأ هروب ترامب من تركيا في شاحنة طعام

فيما يتعلق بنبأ هروب ترامب من تركيا في شاحنة طعام، صرّح المتحدث باسم السلك الدبلوماسي: "يجب أن يجعلنا هذا الحادث أكثر فخرًا من أي وقت مضى، لأن الشعب الإيراني صمد في أحلك الظروف، وقادته في بلادهم استقبلوا الخطر في خنادقهم ودافعوا عن شرف إيران ووحدة أراضيها حتى اللحظة الأخيرة".

وأوضح قائلاً: "إن أحداث حرب الأربعين يوماً، وخاصة اليوم الأول، ستُسجل في تاريخ شرف إيران؛ فواجب خصمنا واضح، وقد ارتكبوا جرائم لا حصر لها ضد شعبنا، ومرتكبو هذه الجرائم على دراية بأفعالهم، وسيظل هذا الخوف والقلق يرافقهم دائماً".

تفاصيل زيارة وزير الداخلية الباكستاني إلى إيران

وفي جزء آخر قال بقائي عن زيارة وزير الداخلية الباكستاني لطهران: إيران وباكستان تجريان زيارات متبادلة كدولتين متجاورتين. وقام وزير الداخلية الباكستاني بزيارة إيران بدعوة من وزير الداخلية اسكندر مؤمني، وتم خلال هذه الزيارة مناقشة القضايا الثنائية والتطورات في المنطقة. ولم تكن هناك رسالة خاصة بهذا المعنى في هذه الرحلة.

وحول تشكيل حكومة شاملة كشرط لاعتراف إيران بحركة طالبان، قال بقائي: العلاقات الإيرانية الأفغانية جيدة في مختلف المجالات.

وأكد: بغض النظر عن مسألة الاعتراف، فقد واصلنا وسنواصل علاقاتنا مع أفغانستان؛ فان مسألة الاعتراف هي نقاش قانوني وسياسي وسنعلن قرارنا عندما نصل إلى نتيجة.

توضيحات المتحدث حول تشكيل اتحاد الدول الساحلية لبحر قزوين

وأوضح المتحدث باسم السلك الدبلوماسي حول تشكيل اتحاد الدول الساحلية لبحر قزوين فيما يتعلق بالمياه الراكدة: لدينا معاهدة خماسية بشأن بيئة بحر قزوين، تم إبرامها في ثمانينيات القرن الرابع عشر، وهي وثيقة مهمة للغاية. وتعقد اجتماعات الحكومات الأعضاء بشكل دوري.

وأضاف: إن مسألة خفض منسوب مياه بحر قزوين مهمة جداً، وقد اشتدت في السنوات الأخيرة، وقد تم سرد أسبابها، وهي أسباب فنية.

وقال بقائي: في المجال الدبلوماسي استخدمنا كل الإمكانيات لتعزيز التعاون في القضية المحددة المذكورة. ومن المقرر أن يعقد اجتماع الدول الأعضاء في اتفاقية قزوين في طهران في أواخر سبتمبر وأوائل أكتوبر، وسيكون من المواضيع المهمة في الاجتماع خفض مستوى المياه في بحر قزوين.

استمرار الارتباك الأمريكي تجاه إيران

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية حول تحول أولويات أمريكا تجاه إيران: إن هذا مؤشر على استمرار الارتباك ودليل على أن هذه الحرب المفروضة لم يكن لها غرض سوى تلبية مطالب كيان الاحتلال في منطقتنا. في بداية الحرب، زعموا أن هناك خطراً وشيكاً من إيران، وهو ما رفضه البنتاغون. وفي ما يلي، أثاروا الكذبة الكبرى المتعلقة بسلاح إيران النووي؛ لقد أوقعوا أنفسهم في مستنقع، وعليهم الآن تغيير أهدافهم في كل مرة لتبرير ذلك.

وأكد: هدفهم الآن هو فتح المضيق الذي كان مفتوحا قبل بدء الحرب. ومن الأفضل لأمريكا أن تعترف بخطئها قبل فوات الأوان، وتحمل نفسها والعالم تبعات هذه الحرب. وهذا يمكن أن يكون مقدمة للقرار الصحيح؛ وبطبيعة الحال، فإن مثل هذه الشجاعة غير مرجحة لدى المسؤولين الأميركيين.

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