القوات اليمنية: استهدفنا "أرامكو" في الرياض بإصابة مباشرة واشتعال النيران في المواقع المستهدفة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان له مساء السبت: "نفذتِ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ عمليةً عسكريةً نوعيةً وذلك بعددٍ من الصواريخِ الباليستيةِ والطائراتِ المسيرةِ استهدفت شركةَ أرامكو في عاصمةِ العدوِّ السعوديِّ الرياضِ"، مؤكداً أن "العملية حققت هدفَها بنجاحٍ بفضلِ اللهِ".



ونوّه العميد سريع إلى أن "الإصابات كانت دقيقةً ومباشرةً وأدت إلى اشتعالِ النيرانِ في المواقعِ المستهدفة"، مشيراً إلى أن العملية تأتي "في إطارِ الردِّ على العدوانِ السعوديِّ على العاصمةِ صنعاءَ والمحافظاتِ الحرةِ والتي بلغت خلال 24 ساعة الماضية 60 غارة جوية وصاروخ ليبلغ إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء التصعيد على بلدِنا 1410 غارة وصاروخ".



وتابع متحدث القوات المسلحة قائلاً: إنَّ "سفكَ دماءِ اليمنيينَ بهذا الإجرامِ وبهذه الوحشيةِ يُحَتِّمُ على القواتِ المسلحةِ ومعها كلُّ أحرارِ شعبِنا ضرورةَ اتخاذِ ما يلزمُ من خطواتٍ تصعيديةٍ وإجراءاتٍ رادعةٍ تؤكدُ للجميعِ أنَّ ثمنَ الاستهتارِ بدماءِ شعبِنا المؤمنِ سيكونُ كبيرًا وباهظًا وليدركَ العدوُّ المجرمُ أنَّ الاستمرارَ في سفكِ دماءِ شعبِنا سيكلفُه الكثيرَ".



وجدّد التأكيد على أن القوات المسلحة مستمرة "في فرضِ معادلةِ الحصارِ بالحصارِ والتصعيدِ بالتصعيدِ واستهدافِ التحشيداتِ التابعةِ للعدوِّ السعوديِّ حتى وقفِ العدوانِ وإنهاءِ الحصارِ عن بلدِنا العزيزِ".



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