إيران: خروج القوات الأمريكية من العراق خطوة مهمة لتعزيز سيادته الوطنية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن وزارة الخارجية الإيرانية أصدرت بيانًا بمناسبة خروج القوات الأمريكية من العراق، أكدت فيه أن انتهاء الوجود العسكري الأمريكي بعد نحو عقدين يشكل تطورًا مهمًا وضروريًا لتعزيز سيادة العراق واستقلاله.

وأشار البيان إلى أن الوجود العسكري الأمريكي وحلفائه في العراق استمر لمدة 23 عامًا، عقب الغزو الأمريكي للبلاد في 20 مارس/آذار 2003، والذي جرى تبريره آنذاك بذريعة مواجهة «أسلحة الدمار الشامل».

وأضافت الخارجية الإيرانية أن هذا الوجود خلّف، بحسب البيان، تداعيات واسعة على العراق والمنطقة، من بينها سقوط أعداد كبيرة من الضحايا، وإلحاق أضرار مادية واسعة بالبنية التحتية العراقية، فضلًا عن تدمير البيئة ووقوع انتهاكات وجرائم حرب، من بينها تعذيب العراقيين في سجن أبو غريب.

كما اعتبرت أن الوجود العسكري الأمريكي ساهم في تهيئة الظروف لانتشار الإرهاب التكفيري وظهور تنظيم داعش في العراق والمنطقة.

وأشادت وزارة الخارجية الإيرانية بمقاومة الشعب العراقي وصموده في مواجهة الاحتلال والإرهاب والطائفية، مؤكدة ضرورة احترام سيادة العراق ووحدة أراضيه.

وأكد البيان أن الوجود العسكري الأمريكي وحلفائه في دول المنطقة لم يؤدِ، وفقًا للموقف الإيراني، سوى إلى مزيد من العنف وانعدام الأمن وانتشار الإرهاب والكراهية.

وفي ختام بيانها، أحيت الخارجية الإيرانية ذكرى ضحايا مواجهة الاحتلال والإرهاب، ولا سيما أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني، داعيةً إلى مساءلة الحكومة الأمريكية وتحميلها المسؤولية عن الجرائم والخسائر التي تقول طهران إنها ألحقتها بالشعب العراقي وشعوب المنطقة خلال فترة وجودها العسكري.