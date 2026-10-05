عراقجي: إيران جادة في مسار الدبلوماسية؛ كما أنها جادة في الدفاع عن نفسها

أفادت وكالة مهر للأنباء أن السيد عباس عراقجي، وزير خارجية إيران، أوضح صباح يوم الأحد، في كلمته أمام السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية ومكاتب المنظمات الدولية المقيمة في طهران، مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن التطورات الإقليمية، وقدّم تقريراً عن الأنشطة الدبلوماسية للوفد المرسل من البلاد إلى الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشار إلى الحضور المؤثر والمقتدر للجمهورية الإسلامية الإيرانية في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، واستعرض أهم الإجراءات التي جرت خلال الحضور في نيويورك، ومنها المشاورات التي أُجريت مع رؤساء ووزراء خارجية أكثر من 60 دولة ومديري المنظمات الإقليمية والدولية، والحوار مع مراكز الفكر ووسائل الإعلام.

وشدد وزير الخارجية على عزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية على صون حقوق ومصالح إيران الوطنية، وقدّم توضيحات حول المبادرة التي اقترحتها إيران لإعادة الأمن إلى مضيق هرمز خلال 7 أيام، موضحاً أن العالم يرى بوضوح حسن نية إيران وجديتها المستمرة في استخدام الدبلوماسية لمنع تصاعد التوتر.

وأضاف عراقجي أنه أصبح واضحاً للجميع في هذه القمة أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية جادة في مسار الدبلوماسية؛ كما أنها جادة ومصممة في الدفاع عن نفسها.

وأوضح وزير الخارجية، في معرض تبيينه للموقف المبدئي للجمهورية الإسلامية الإيرانية تجاه مطامع أميركا، أنه إذا اختار الأعداء مجدداً مسار المواجهة العسكرية والحرب، فإن رد إيران سيكون أكثر صلابة وحزماً من الماضي.

كما استنكر عراقجي التصرفات السخيفة للمسؤولين الأميركيين تجاه الوفد الممثل للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومنها ادعاء طرد أعضاء الوفد، مشيراً إلى أن دخول وخروج وفد إيران تم وفق البرنامج المعلن سابقاً؛ ومع ذلك، سعى المسؤولون الأميركيون، لتعويض فشلهم في إيهام العالم بعزلة إيران، إلى الكذب وادعاء طرد وفد إيران، وهو ما يُعد من جهة اعترافاً صريحاً بانتهاك أميركا لالتزاماتها الدولية كدولة مضيفة للأمم المتحدة، ومن جهة أخرى يعكس غضب المسؤولين الأميركيين من الحضور المؤثر للجمهورية الإسلامية الإيرانية في أهم حدث دولي.

وفي جزء آخر من كلمته، أشار وزير الخارجية إلى اللقاءات التي جرت مع دول الجوار، ومنها دول الخليج الفارسي، وشدد على قرار إيران بمواصلة عملية بناء الثقة بين دول المنطقة على أساس مبدأ حسن الجوار، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق للارتقاء بالسلام والأمن في المنطقة.

كما شدد، في معرض إشارته إلى اللقاءات التي جرت مع الأطراف الأوروبية، على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أبلغت الوزراء الأوروبيين مواقفها بشأن ضرورة اعتماد الدول الأوروبية نهجاً مسؤولاً ومستقلاً تجاه قضايا منطقة غرب آسيا. وأشار وزير الخارجية إلى الاعترافات المتكررة لمارك روته، الأمين العام لحلف الناتو، بمشاركة الدول الأوروبية المباشرة والواسعة في الهجمات غير القانونية والعدوانية الأميركية والإسرائيلية على إيران، وطالب الدول الأوروبية بالمساءلة عن دورها في التخطيط لعدوان أميركا والكيان الصهيوني على إيران وتنفيذه.

وأدان وزير الخارجية العقوبات اللاإنسانية وغير القانونية الأميركية على إيران، مؤكداً أن العقوبات والضغوط والتهديدات لا يمكنها أن تخل بعزم الشعب الإيراني على الدفاع عن حقوقه وكرامته.

وجاء نص كلمة عراقجي أمام السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية ومكاتب المنظمات الدولية المقيمة في طهران كالتالي:

قبل كل شيء، يجب أن أشكركم جميعاً على تنظيمكم لقاءاتي ولقاءات السيد رئيس الجمهورية في نيويورك. لقد التقيت بـ42 وزير خارجية في نيويورك. كما التقى السيد رئيس الجمهورية بنحو 10 من قادة مختلف الدول، وكان ذلك كله بفضل الجهود التي بذلتموها والتنسيقات التي قمتم بها. أشكركم.

كان حضور وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية في نيويورك هذا العام حضوراً قوياً ومؤثراً للغاية. وإلى جانب اللقاءات المتعددة التي ذكرت عددها، أجرينا مقابلات كثيرة، وكلمة رئيس الجمهورية في الجمعية العامة، وكلمات أخرى ألقيتها في الجلسات الجانبية للجمعية العامة، واللقاءات التي أجراها رئيس الجمهورية وأنا مع بعض أهل الفكر والرأي والنخب السياسية في نيويورك، والأهم من كل ذلك، الخطة التي قدّمتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية هذا العام لحل الخلافات القائمة والحرب الجارية بين إيران وأميركا؛ الخطة المعروفة بالخطة السبعة أيام، والتي إذا قُبلت، سيعاد فتح مضيق هرمز في غضون سبعة أيام.

كان حضور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الجمعية العامة هذا العام حضوراً مؤثراً ونشطاً للغاية. في الواقع، كان الجو السياسي السائد في نيويورك هذا العام متأثراً بخطة إيران وبالحضور الواسع جداً للجمهورية الإسلامية الإيرانية، واتضح للجميع أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تزال جادة في مسار الدبلوماسية وإيجاد حل سلمي.

كما أننا جادون في الدفاع عن أنفسنا، فإننا في ميداني الدفاع عن النفس وتعزيز الدبلوماسية أقوياء وجادون. وإذا سلك أعداؤنا مجدداً مسار المواجهة العسكرية، فسيحصلون على رد أكثر صلابة من الماضي، وسندافع عن أنفسنا أقوى من الماضي. وفي المقابل، إذا سعوا إلى الطرق الدبلوماسية، فإننا لا نزال مستعدين للوصول عبر مسار الدبلوماسية إلى حل عادل وشريف لإنهاء هذه الحرب.

لقد أوضحنا مواقفنا بوضوح. وكان مستوى اهتمام مختلف الدول باللقاء بالجمهورية الإسلامية الإيرانية والاطلاع على وجهات نظرنا ومعرفة خطتنا ملحوظاً جداً. إن التصور الذي كان لدى البعض في أميركا ربما بأنهم يستطيعون تحويل إيران إلى بلد معزول، فشل تماماً، وأدت إيران دورها في نيويورك كدولة مقتدرة ومحترمة من المجتمع الدولي، وأظهرت أنها لا تزال تمتلك مواقف منطقية، وأن لديها حلاً للحرب وحلاً للسلام.

هذه النقطة التي طرحها الأميركيون بأنهم طردوا الوفد الإيراني، بصرف النظر عن مدى صحتها، جديرة بالاهتمام؛ لأننا ذهبنا إلى نيويورك وعدنا وفق برنامجنا المحدد سلفاً. لكن هذا الادعاء من الجانب الأميركي غريب حقاً. فهم من جهة يعترفون بأنهم تصرفوا خلافاً لالتزاماتهم كدولة مضيفة للأمم المتحدة، وأنهم ليسوا مضيفاً لائقاً للأمم المتحدة، ومن جهة أخرى أظهروا مدى غضبهم من حضور الوفد الإيراني في أميركا؛ تماماً كما لو أن الدولة المضيفة للألعاب الأولمبية، عندما يخسر فريقها، تطرد رياضيين من فريق آخر من البلاد. هذا السلوك بنفس القدر من الطفولية والسخافة.

كان دبلوماسيونا حاضرين بشكل لافت جداً في الجمعية العامة. كنا حاضرين في جميع المجالات، وأوصلنا صوت الشعب الإيراني إلى مسامع العالم، ونقلنا رسالة الشعب الإيراني من أجل السلام واعتماد الحلول المنطقية والسلمية إلى العالم. لقد أوضحنا شروطنا لإعادة فتح مضيق هرمز بوضوح للجميع. وكل هذه الشروط متوافقة مع التزامات يجب أن تقبلها أميركا.

في هذه الرحلة، كانت لقاءاتنا مع دول الجوار، وخاصة دول الخليج الفارسي، مؤثرة ومحترمة وودية للغاية. لقد بدأنا مساراً جديداً لبناء الثقة بين دول الجوار والجمهورية الإسلامية الإيرانية، ونسير على هذا المسار جيداً، وخاصة في منطقة الخليج الفارسي.

وإخواننا وأخواتنا في منطقة الخليج الفارسي يرافقوننا في هذا المسار، وقد تشكلت إرادة مشتركة لإحلال السلام والاستقرار والأمن في منطقة الخليج الفارسي، بمشاركة دول المنطقة نفسها، وهو ما يُتابع الآن بجدية.

كما أجرينا لقاءات كثيرة مع الدول الأوروبية. جميعكم على علم بأن حوارنا مع الدول الأوروبية صريح للغاية، ونأمل أن تعيد الدول الأوروبية النظر في نهجها تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

كان اعتراف الأمين العام لحلف الناتو بمشاركة الدول الأوروبية في حرب أميركا على إيران اعترافاً ثقيلاً. فقد قال صراحة إن أكثر من 5 آلاف مقاتلة أميركية انطلقت لمهاجمة إيران من قواعد موجودة في أوروبا، وما زلنا ننتظر أن تجيب الدول الأوروبية عن هذا السؤال: لماذا شاركت بشكل مؤثر في هذه الحرب على إيران؟ يجب أن تعيد الدول الأوروبية النظر في نهجها تجاه إيران.

نأمل أن تختار أميركا طريق العقل والحكمة، لكن إذا تحركت مجدداً نحو الحلول العسكرية، فنحن أكثر استعداداً من الماضي، وسنقوم بكل ما يلزم للدفاع عن أنفسنا. وإذا اختاروا طريق الدبلوماسية، فإننا لا نزال مستعدين. لقد خسرت أميركا في الماضي في الحرب وفي الدبلوماسية أيضاً. ولن يجدي معها اختبار طريق العقوبات والعقوبات الجديدة أي نفع.

لا يوجد أي حل عسكري ولا أي حل قائم على مزيد من العقوبات؛ فحسب حل قائم على التفاوض والعدالة والإنصاف والعزة الدبلوماسية يمكن أن يكون مجدياً وأن يجد حلاً نهائياً لإنهاء هذه الحرب والعدوان غير القانوني وغير العادل الذي بدأ ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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