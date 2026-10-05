قاليباف يهنئ المنتخب الوطني لأولمبياد علم الفلك والفيزياء الفلكية بالفوز بالبطولة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في رسالة محمد باقر قاليباف: "إن الفوز المشرّف الذي حققه المنتخب الوطني الإيراني لأولمبياد علم الفلك والفيزياء الفلكية في الدورة التاسعة عشرة للأولمبياد الدولي - بحصوله على خمس ميداليات ذهبية - يُعد إنجازاً قيّماً لإيران. وهو دليل ساطع على قدرات الشباب الذين أثبتوا جدارتهم ببراعة في أحد أكثر الميادين العلمية تحدياً على مستوى العالم".

وأضاف: "إن هذا النجاح، الذي يتحقق للمرة الثالثة على التوالي، هو ثمرة سنوات من الجهد والتدريب والدراسة والمثابرة من جانب الشباب المتنافسين ومشرفيهم؛ أولئك الذين رفعوا راية إيران عالياً في القمم العلمية الشامخة".

وكتب قاليباف: "علينا اليوم، أكثر من أي وقت مضى، أن نضع ثقتنا في معارف وقدرات الشباب الإيراني. فالأمة التي تمكّن شبابها، وتُعلي من شأن العلم، وتستبدل الشك بالإيمان بالذات، هي أمة تصيغ مستقبلها بنفسها وقادرة على الصمود في وجه العقوبات والحصار. وتحمل هذه الميداليات الذهبية الخمس رسالة من جيل قادر على حل المشكلات المعقدة، وتوسيع آفاق المعرفة، وبناء مستقبل أكثر قوة لإيران".

واختتم رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني قائلاً: "أتقدم بخالص التهاني لأعضاء المنتخب الوطني لأولمبياد علم الفلك والفيزياء الفلكية المستحقين لهذا الفوز، ولعائلاتهم ومدربيهم ولكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز الوطني، متمنياً لهؤلاء الشباب المتميزين مزيداً من التألق والنجاحات العظيمة".

/انتهى\