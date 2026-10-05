مسؤول يمني: نمتلك القدرة اللازمة لوقف العدوان السعودي

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن وكالة سبأ أن مصدراً عسكرياً يمنياً أعلن أن القوات المسلحة في هذا البلد تمتلك الجهوزية والقدرات اللازمة لمواجهة ما وصفه بـ"العدوان والحصار السعودي".

وقال هذا المسؤول العسكري، رداً على تصريحات المسؤولين السعوديين الأخيرة: "لا جديد في ما أعلنه النظام السعودي؛ فقد كرروا هذه المواقف على مدى 12 عاماً مضت، ونحن نعتبر هذه التصريحات مجرد أمنيات."

وأضاف أن هجمات القوات المسلحة اليمنية في عمق الأراضي السعودية ذات طابع دفاعي، وأن "المعتدي لا حق له".

وشدد هذا المصدر العسكري اليمني في الختام على أن القوات المسلحة في هذا البلد ستواصل مواجهة العدوان والإجراءات الإجرامية السعودية.

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