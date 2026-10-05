40 دولة تعلن جهوزيتها للمشاركة في المسابقات القرآنية الدولية

أفادت وكالة مهر للأنباء أن حجة الإسلام السيد ناصر الدين نوري زاده، رئيس مركز شؤون القرآن في منظمة الأوقاف والشؤون الخيرية، قال في حوار مع مراسل مهر، في معرض إشارته إلى البرامج القرآنية والمسابقات التي أُقيمت هذا العام، إن جميع مسابقاتهم هذا العام تُقام تخليداً لذكرى قائد الأمة الشهيد، وأنهم يأملون في أن يتمكنوا من الإجابة في هذه البرامج عن مطالبه في مجال القرآن.

وتابع أنه لحسن الحظ، ورغم الأحداث التي وقعت هذا العام والعام الماضي، لم تواجه برامجهم تأثيراً جدياً. وبالطبع، تأجل إقامة المرحلة النهائية لبعض المسابقات التي كان من المقرر إقامتها العام الماضي إلى هذا العام، لكن المسابقات تُتابع بجدية وجودة، وقد أُقيم جزء منها، وجزء آخر قيد الإقامة.

وأعلن رئيس مركز شؤون القرآن في منظمة الأوقاف عن إعلان نحو 40 دولة جهوزيتها للمشاركة في المسابقات القرآنية الدولية، وقال إن إقامة هذه المنافسات حضورياً تعتمد على الظروف المقبلة.

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