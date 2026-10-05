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٠٥‏/١٠‏/٢٠٢٦، ١٢:٢٩ م

استشهاد مواطن سوري برصاص القوات الإسرائيلية في ريف القنيطرة

استشهاد مواطن سوري برصاص القوات الإسرائيلية في ريف القنيطرة

استشهد مواطن سوري برصاص القوات الإسرائيلية، عقب اقترابه من موقع عسكري إسرائيلي فيما يسمى بـ"المنطقة الأمنية" جنوبي سوريا، بحسب ادعاءات "الجيش" الإسرائيلي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء استشهد مواطن سوري برصاص القوات الإسرائيلية، عقب اقترابه من موقع عسكري إسرائيلي فيما يسمى بـ"المنطقة الأمنية" جنوبي سوريا، بحسب ادعاءات "الجيش" الإسرائيلي.

تأتي هذه الحادثة في ظل استمرار الاعتداءات والتوغلات الإسرائيلية المتكررة داخل الأراضي السورية، ولا سيما في المناطق المحاذية للجولان السوري المحتل، حيث تنفذ القوات الإسرائيلية عمليات توغل برية وتقيم نقاطاً ومواقع عسكرية مؤقتة، بالتزامن مع تحركات عسكرية وقصف مدفعي واستهدافات متفرقة.

وقد أدت هذه التحركات إلى فرض واقع عسكري جديد على الأرض، وسط مخاوف من استمرار التوسع داخل الأراضي السورية وانتهاك سيادتها، في ظل غياب أي مؤشرات على توقف هذه التوغلات.

رمز الخبر 1974404
محمدرضا غفاری

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