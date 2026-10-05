  1. الاقلیمیة
  2. دول الجوار
٠٥‏/١٠‏/٢٠٢٦، ١:٥٤ م

نائب عراقي: يجب وقف التدخلات الأميركية في الشؤون الداخلية للعراق

نائب عراقي: يجب وقف التدخلات الأميركية في الشؤون الداخلية للعراق

انتقد نائب في البرلمان العراقي التدخلات الأميركية في عملية اختيار مرشحي حكومة هذا البلد.

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن المعلومة أن جاسم عطوان، نائب في البرلمان العراقي، أكد أن الحكومة الأميركية تمارس ضغوطاً سياسية كثيرة للتأثير في عملية اختيار مرشحي حكومة البلاد وفرض أشخاص لا يمتلكون أي عرق وطني.

وأضاف أن هذه التحركات تظهر أن أميركا لا تزال تواصل مخططاتها للهيمنة على القرارات الداخلية للعراق.

وأوضح عطوان أنه لهذا السبب، من الضروري في المرحلة الراهنة اتخاذ موقف موحد وحازم في وجه التدخلات الأميركية المكشوفة. فالعراق بحاجة إلى تحرر كامل ونهائي من الهيمنة الأميركية في المجالات السياسية والاقتصادية.

/انتهى/

رمز الخبر 1974409

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات