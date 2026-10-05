نائب عراقي: يجب وقف التدخلات الأميركية في الشؤون الداخلية للعراق

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن المعلومة أن جاسم عطوان، نائب في البرلمان العراقي، أكد أن الحكومة الأميركية تمارس ضغوطاً سياسية كثيرة للتأثير في عملية اختيار مرشحي حكومة البلاد وفرض أشخاص لا يمتلكون أي عرق وطني.

وأضاف أن هذه التحركات تظهر أن أميركا لا تزال تواصل مخططاتها للهيمنة على القرارات الداخلية للعراق.

وأوضح عطوان أنه لهذا السبب، من الضروري في المرحلة الراهنة اتخاذ موقف موحد وحازم في وجه التدخلات الأميركية المكشوفة. فالعراق بحاجة إلى تحرر كامل ونهائي من الهيمنة الأميركية في المجالات السياسية والاقتصادية.

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