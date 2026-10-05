استئناف الرحلات الإيرانية إلى النجف؛ إقلاع أول رحلة لـ"إيران إير" اليوم

أفادت وكالة مهر للأنباء أن عودة الرحلات الإيرانية إلى النجف بعد أسابيع من القيود والتوقف دخلت أخيراً مرحلة التنفيذ بتنفيذ أول رحلة لإيران إير على مسار طهران - النجف؛ وهو حدث جاء بعد فرض العقوبات الأميركية على شركات الطيران الإيرانية وتقييد الرحلات إلى بعض دول المنطقة، مصحوباً بمشاورات بين طهران وبغداد لإزالة العقبات القائمة.

بدأت القصة في الأسابيع الأخيرة، وبعد فرض العقوبات الظالمة الأميركية على 27 شركة طيران إيرانية؛ وهي عقوبات واجهت بعدها الرحلات الإيرانية إلى بعض دول الجوار والمنطقة، ومنها جورجيا وبغداد وعُمان والإمارات، قيوداً وتوقفاً، وتأثر نشاط شركات الطيران الإيرانية في بعض المسارات الدولية.

وفي هذا السياق، كان مسار إيران - العراق يحظى بأهمية أكبر بسبب خصائصه الخاصة. ويعتقد الخبراء والفاعلون في صناعة الطيران أن المطارات العراقية، وخاصة مطار النجف الدولي، تحقق دخلاً كبيراً من حركة المسافرين الإيرانيين، ومن جهة أخرى فإن جزءاً كبيراً من الرحلات بين إيران والنجف، خلافاً لكثير من المسارات الإقليمية، ذو طابع ديني.

وهذا الأمر نفسه جعل توقف أو تقييد الرحلات الإيرانية إلى النجف لا يُعتبر مجرد مسألة نقل جوي؛ لأن الارتباط الجوي بين البلدين على هذا المسار مرتبط أيضاً بنقل الزائرين والعلاقات الواسعة الدينية والثقافية والاقتصادية بين إيران والعراق.

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