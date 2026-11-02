أفادت وكالة مهر للأنباء بأن سيد عباس عراقجي، وزير الخارجية، وصل صباح الاثنين 2 نوفمبر على رأس وفد دبلوماسي واقتصادي وبرلماني إلى عشق آباد، وكان في استقباله مسؤولو تركمانستان.

وستكون العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية وسبل تطوير التعاون الثنائي السياسي والاقتصادي من أهم محاور الحوار بين إيران وتركمانستان في هذه الزيارة التي تستغرق يومًا واحدًا.

وقد كانت التعاونات الثنائية بين طهران وعشق آباد تتسع دائمًا منذ البداية حتى الآن، ويشدد الطرفان على ضرورة الاستفادة من الطاقات المتاحة لتطوير العلاقات.

/انتهى/