أفادت وكالة مهر للأنباء بأن مسعود بزشكيان، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، توجه صباح اليوم الأربعاء 11 نوفمبر إلى تركيا، للمشاركة وإلقاء كلمة في المؤتمر الحادي والثلاثين لتغير المناخ التابع للأمم المتحدة (كوب 31)، وسط توديع رسمي من معاون أول رئيس الجمهورية ومعاون الشؤون الدولية لمكتب قائد الثورة الأعلى وجمع من أعضاء الحكومة.

وسيلتقي رئيس الجمهورية في هذه الزيارة التي تستغرق يومين، إضافة إلى مشاركته وإلقائه كلمة في هذا المؤتمر، عددًا من قادة الدول المشاركة، وسيتحادث معهم ثنائيًا.

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