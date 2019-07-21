عملية "إرادة نصر"في العراق تؤتي أٌكلها

وافادت "وكالة مهر للأنباء" نقلا عن "السومرية نيوز" عن استمرار سلسلة العمليات العسكرية للمرحلة الثانية لعملية "إرادة النصر"، والتي اسفرت عن تطهير 12 قرية في شمال بغداد.

يُذكر أنه انطلقت هذه العملية بغرض تطهير المناطق الحدودية مع سوريا، عن طريق ثلاث محاور محور الأنبار، صلاح الدين، ونينوا.

وتجري هذه العملية بمشاركة قطعات من "قيادة عمليات بغداد"، قطعات "قيادة عمليات ديالى وسامراء والأنبار"، "قيادة الشرطة الاتحادية"، "فرقة الرد السريع"، قطعات من "الفرقة المدرعة التاسعة"، قطعات من "الحشد الشعبي"، فوج "القوات الخاصة دائرة العمليات" التابع لرئاسة أركان الجيش، و فوج "المهمات الخاصة" التابع لمديرية الاستخبارات العسكرية. /انتهى/