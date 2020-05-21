2392إصابة جديدة بفايروس كورونا و100ألف حالة شفاء

واضافالمتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني "كيانوش جهانبور" في تصريحه الصحفي اليوم الخميس، ان عدد المتوفين بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، بلغ 66 شخصا ليكون العدد الكلي للمتوفين قد وصل الى 7249 شخصا.

وحول آخر الاصابات المؤكدة بالمرض، اعلن جهانبور تسجيل الفين و392 اصابة جديدة في مختلف انحاء البلاد، موضحا ان العدد الكلي للاصابات بلغ 129 الفا و341 اصابة، بينهم 2655 في وضع حرج.

و اشار المتحدث باسم وزارة الصحة الى ان 746 الفا و45 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بـ"کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان. /انتهى/