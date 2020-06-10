زیادة المتابعین في انستغرام

زيادة متابعين انستغرام: لماذا نشتري متابعين انستقرام ؟ لماذا نشتری متابعین في انستغرام ؟ إذا کان لدیک 80 متابعا فقط سيقال ببساطة انك عضو جدید، مبتدئ أو أحد الهواة علی الرغم من نشاطك الرائع! في حین إذا کنت قد حصلت علی آلاف من المتابعین فهذا یثبت أن المحتوی الخاص بك یستحق النظر، وقابل للاشتراك بسهولة بعد ذلك . إمتلاكك آلاف من المتابعین بالتأکید سیجعل عملك أکثر حرفیة وشهرة .

لربما لیس لديك الدرایة الکافیة في انستغرام لکن من الافضل قبل القیام بالبحث فی المواضیع الاساسیة ان نقوم بالتعرف علی المصطلحات المهمة والعملیة فی انستغرام. العدید من المصطلحات التی أتينا بها هنا هي مصطلحات أساسية ومهمة في انستغرام.



ما معنی (LIVE)؟

LIVE یعنی البث المباشر. في انستغرام أيضا یمثل LIVE ذات المعنی. یمکنکم بشکل مباشر و دون ای قيود القیام بالتصویر والبث ومشارکته مع اصدقائکم.

جمیع الاشخاص الذین یقومون بمتابعة البث المباشر یمکنهم ابداء الاعجاب والتعلیق علی البث.

هذه التعلیقات یمکن مشاهدتها عن طریق جمیع المتابعین. کالستوری فإن البث المباشر یتم تخزینه لمدة 24 ساعة ثم یتم حذفه الا اذا قمت باضافته للHIGHLIGHT.



النوتیفیکیشن (NOTIFICATION)؟

NOTIFICATION فی اللغة بمعنی (المعلومات الرسمیة حول أمر ما). فی انستغرام هذا المصطلح یطلق علی جمیع الفعالیات التي تتعلق بصفحتکم و منشوراتکم. مثلا عندما یتم الاعجاب بمنشور او التعلیق علی منشور من منشوراتکم او عند طلب احد متابعتکم او عند قیام احدهم بمتابعتکم یتم تقریر هذه المعلومات و ابلاغکم بها.



الهاشتاغ (HASHTAGS)؟

الهاشتاغ هو وسم لتوزيع ومشارکة المنشورات.

استخدام الهاشتاغ یردی لان تقوموا بسهولة بایجاد المحتویات کالفیدیو و الصورة و الأفلام التی تتعلق بموضوع محدد.

الهاشتاغ لیس میزة تتعلق بانستاغرام فقط وانما يستخدم في التویتر و البینترست و الفیس بوك ایضا, مثلا اذا اردت رؤیة صور عن مناظر طبیعیة یمکنك کتابة #طبیعة في قسم البحث.

واذا اردت رؤیة صور لطبیعة خلابة یمکنك کتابة #طبیعة_خلابة. لاستخدام هاشتاغ بکلمتین او اکثر یتم استخدام علامة ((_)) بین الکلمات.

فإن استخدام الهاشتاغ سهل جدا. یکفی ان تکتب قبل ای کلمة علامة ((#)). یمکنك استخدام الهاشتاغ في حالات کثیرة. کالتعلیقات اسفل مناشیرك. وفي کل منشور یمکنك استخدام 30 هاشتاغ فقط.

المیزة الجدیدة التی تم اضافتها لانستغرام هي متابعة الهاشتاغات. على هذا الاساس یمکنك متابعة هاشتاغات الاشخاص الذین تتابعهم. مثلا یمکنك متابعة هاشتاغ #تسویق حتی یتم اطلاعك علىاحدث المنشورات التي تتعلق بالتسویق فی انستغرام ویمکنك مشاهدتها في الصفحة الرئيسية HOME الخاصة بك.

ماهو المنشن (MENTION)؟

منشن في يأتي بمعنی ((الاشارة و الذکر و التسمیة) یمکنك الاشارة الی اسم محدد في انستغرام عن طریق هذه المیزة.

افترض انك قمت بالتقاط صورة لك مع صدیق ما واردت الاشارة الی وجوده في هذه الصورة او اردت تنبیه شخص ما الی وجود شيء في الصورة يمكنك تنبيه الخرين بوجوده الشيء المحدد.

للقیام ب MENTION یکفی استخدام رمز (@) قبل اسم المستخدم. یمکن استخدام هذه الميزة فی التعلیقات ایضا.



ما هی الاشارة (Tag)؟

تعنی الاشارة (Tag) في المعجم <<علامة أو لصاقة>>. والشعار یعنی العلامة اثناء وضعیة الاونلاين بالضبط. قد ترغب بعض الاحیان بالتعریف عن بعض الاشخاص في صور انستغرام وترغب بالاشارة الیهم ، في هذه الحالة یمکنك استخدام امکانیة الاشارة. ومن أجل الاشارة یکفی فقط ان تقوم بوضع علامة <@> قبل عنوان انستغرام الشخص.

ماهو المباشر (Direct) ؟

تعنی کلمة (Direct) <<مباشر >> . المباشر فی الانستغرام هو کإرسال الرسائل الخاصة.

فی الحقیقة یمکنك استخدام المباشر (Direct) عندما ترید أن تشاهد أنت وشخص محدد نص رسالتك. وفي هذا المکان یوجد امکانیة إنشاء مجموعة أیضا. المباشر هو عبارة عن قسم المحادثة الخاص في انستغرام.

ما هو البحث (Search)؟

تعد هذه المیزة من المیزات القویة في انستغرام والمختصة بالبحث.

ما هو (Saves)؟

المکان الوحید القابل للحفظ في انستغرام هو الحفظ داخل الانستغرام. یمکنك حفظ المنشور الذي تریده ویمکنك الوصول الیه من خلال صفحتك.



ما هو التعلیق (Comment)؟

التعلیق (Comment) هو عبارة عن <<التعبیر عن وجهة النظر>>. یمکنك فی انستغرام عندما ترید التعبیر عن وجهة نظرك حول منشور ما وضع تعلیق أسفل المنشور. انتبه أنه یمکن للجمیع رؤیة هذا التعلیق ویوجد إمکانیة الرد (Reply) علی تعلیقك.



ما هو الشرح (Caption)؟

تطلق کلمة الشرح عادة علی النص أسفل الصورة في الکتاب والمجلة أو البرامج التلفزیونیة. ویطلق في انستغرامأیضا کلمة الشرح (Caption) علی الکتابة التی توضح الصورة.

ما هو الحساب التجاری (Business profile)؟

رابط زیادة متابعی انستغرام: تختص الصفحة التجاریة أو (Business profile) بالأشخاص الذین یستخدمون انستغرام بغرض تجاری. أي جمیع الاشخاص الذین یرغبون بکسب المال في انستغرام.

عند إنشاء حساب تجاري ستحصل علی میزات خاصة في قسم إدارة الصفحة الخاصة. المیزات التي تساعدك علی البیع بشکل أکبر والتی لاتوجد عند مستخدمي انستغرام العادیین.

یمکنك من خلال البحث في شبکة الانترنت، أن تتعلم طریقة جعل حسابك تجاریاً.

زیادة متابعین انستغرام حقیقیین بدون برامج في موقع الربح دوت کوم

30 طریقة لزیادة عدد المتابعین والزیارات في انستغرام



