وافادت وکالة مهر للانباء قال الشيخ العاملي، متحدثا عن الشهيد القائد قاسم سليماني والقسم الذي خُصّ له في مهرجان أفلام المقاومة الدولي بدورته السادسة عشر لهذا العام: افضل نموذج يُعطى عن الشهداء في عصرنا هذا هو الشهيد سليماني(ره)، فهو يختزل في شخصيته العديد من الادوار ان اردنا ان نظهرها في فيلم سينمائي، فنراه تارة كمالك الاشتر (رض) يقود الجند و يخلص لاميره، و نراه تارة اخرى كعمار بن ياسر يروي حديث الرسول ص و يهذب النفوس بذكر الله، و نراه نموذجا لطاعة و اخلاص الجندي في تقديم كل ما يملك.

مؤكدا أن شخصية الشهيد سليماني تستحق ان تكون المتصدرة للشاشات و للمكتبات، فعلى مثل سليماني فلتذرف الدموع ولتدرس العبر لأنه نعم القدوة.

والشيخ العاملي احد مشايخ الشيعة وهو لبناني الاصل ولد في قرية من قرى جبل عامل الاشم سنة 1977م وتربى ونشأ هناك الى ان انتقل الى بيروت، واكمل دراسته في المعهد الفني الاسلامي في عام 1992م، ثم تخرج منه عام 1999م بعد ان حصل على شهادتين شهادة البكالوريا المهنية وشهادة البريفيه المهنية ثم توجهة بعد ذلك للدراسة الحوزوية وكان ذلك في عام 2000م -2001م، ثم أًصبح عالم دين بعد ذلك في عام2005م - 2006م والى الآن هو يلقي الدروس والمحاضرات في كل انحاء لبنان والعراق وغيرها من الدول.

وانعقدت المرحلة الأولى من مهرجان أفلام المقاومة الدولي بدورته السادسة عشر التي تتضمن أربعة أقسام ثلاثة منها محلية وأخرى مخصصة لقسم المدافعين عن الصحة (قسم لكورونا)، في الفترة من 21 حتى 27 سبتمبر/أيلول الجاري.

فيما تُقام الفترة الثانية من هذه التظاهرة المقاومة في الفترة من 21 حتى 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 ولمدّة أسبوع، بإدارة "مهدي عظيمي ميرآبادي" في العاصمة طهران، مع اتخاذ التدابير الصحية الكاملة في ظل تفشّي فيروس كورونا المستجد.