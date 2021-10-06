تسجيل 216 حالة وفاة جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الثلاثاء ولغاية ظهر اليوم الاربعاء تم تسجيل 10ألفا و497 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و 662 ألفا و458 إصابة مؤكدة.

واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1 الفا و805 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت ان 5 الفا و598 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين 153 ألفا و48 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل216 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 121 الفا 779 حالة وفاة.

واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 32 مليونا و829 ألفا و944 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

/انتهى/