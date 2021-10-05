تسجيل 216 حالة وفاة جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الاثنين ولغاية ظهر اليوم الثلاثاء تم تسجيل 13ألفا و226 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و 651ألفا و961 إصابة مؤكدة.

واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1 الفا و922 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت ان 5 الفا و665 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين 135 ألفا و887 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل216 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 121 الفا 563 حالة وفاة.

واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 32 مليونا و723 ألفا و597 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

/انتهى/