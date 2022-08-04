رئيسي: علينا تلبية حاجات النخب العلمية/ 75 حالة وفاة و8540 اصابة جديدة بكورونا

الرئيس الإيراني: ينبغي التركيز على حل المشاكل الراهنة في ابحاثنا العلمية/ علينا تلبية حاجات النخب العلمية

اكد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية اية الله السيد "ابراهيم رئيسي"، على اعتماد ابحاث ودراسات علمية وتكنولوجية، هادفة لايجاد حلول مؤثرة للمشاكل الراهنة في البلاد، محذراً من هجرة العقول والكفاءات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن هذا التصريح خلال اجتماع الرئيس الإيراني بالمجلس الاعلى للعلوم والابحاث والتكنولوجيا، الذي عقد اليوم الاربعاء؛ واصفا توجيهات قائد الثورة الاسلامية خلال اللقاءات المختلفة مع الوسط الجامعي في البلاد، انها "ثروة قيمة لتحقيق اهدافنا العلمية والتقنية"...

متحدث الخارجية: الفريق الإيراني المفاوض يتوجه إلى فيينا لاستئناف المفاوضات

صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "ناصر كنعاني"، ان الفريق الايراني المفاوض سيتوجه إلى فيينا برئاسة "علي باقري" لاستئناف المفاوضات، لرفع الحظر الجائر على الشعب الايراني.

وأفادت وكالة مهر للانباء أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية قال في هذا الصدد" في إطار سياسة رفع الحظر الجائر عن ايران ، سيغادر الفريق المفاوض للجمهورية الإسلامية الإيرانية برئاسة الدكتور علي باقري كبير مفاوضي ايران ، إلى فيينا في غضون الساعات القادمة"...

خلال الجلسة العلنية؛ البرلمان الايراني يصادق على لائحة تبادل المدانين بين ايران وبلجيكا

صادق البرلمان الايراني خلال الجلسة العلنية التي عقدها اليوم الاربعاء على لائحة اتفاق تبادل المدانين بين الجمهورية الاسلامية الايرانية ومملكة بلجيكا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه وافق على اللائحة 195 نائبا فيما عارضها نائبان وامتنع 7 نواب من مجموع 227 نائبا حاضرا في البرلمان خلال عملية التصويت.

الجدير بالذكر أنه جاء في المادة الوحيدة في هذه اللائحة، أن اتفاق تبادل المدانين بين ايران وبلجيكا يحتوي على مقدمة و22 مادة مرفقة معها بالتفصيل.

وحسب الملاحظة التي جاءت في هذه المادة، فإن الالتزام بالمواد 77 و 125 و139 في الدستور الايراني يعتبر أمرا ضروريا...

الصحة الإيرانية: تسجيل 75 حالة وفاة و8540 اصابة جديدة بكورونا

صرّحت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في إيران، أنه وخلال الساعات ال24 الماضية تم تسجيل 75 حالة وفاة و8540 اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأفادت وكالة مهر للانباء أن الوزارة أشارت في بيانها الصادر اليوم الأربعاء حول اخر مستجدات انتشار فيروس كورونا الوبائي داخل البلاد، الى ارتفاع مجموعات الاصابات الى 7 ملايين و418 الفا و615 حالة، والوفيات الى 142 الفا و209 حالات وفاة.

ولفت البيان إلى تعافي ما يبلغ 7 ملايين و87 الفا و278 شخصا، من مجموع المصابين بمرض كورونا في ايران؛ لحد الان...

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