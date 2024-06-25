الشعب الايراني يحتفل اليوم بعید الغدير الاغر+صور+فيديو

وكالة مهر للأنباء، انه يحتفل الشعب الايراني بعيد الغدير، أكبر عيد شيعي وعيد الولاية والإمامة، في نفس الوقت الذي يحتفل فيه شعوب العالم الشيعي الأخرى، خلال حضورهم في الأماكن المباركة.

وتوزيع الطعام و إطعام المحتاجين، تنظيم احتفالات الناس العفوية بالكيلومتر، تزيين المدينة، هي جزء من البرامج المخطط لها في جميع أنحاء البلاد.

مشهد _ زوار امام الرضا عليه السلام يحضرون رواق دار السلام ويهنئوا الرئيس الشهيد آية الله السيد إبراهيم رئيسي بمناسبة عيد الغدير.

كرج – أقيم الاحتفال الكبير بعيد الغدير في مصلى الامام الخميني (رض) في كرج بحضور ممثل الفقيه الديني في المحافظة.

وشارك أهالي محافظة كرج في الاحتفال الكبير بذكرى غدير خم بالتزامن مع يوم عيد الغدير من خلال الحضور في مصلى الإمام الخميني (رض) في كرج.

قم _ وفي يوم عيد الغدير أهالي مدينة قم المقدسة يحتفلون بهذا العيد الكبير خلال حضورهم في مرقد السيدة فاطمة المعصومة (س) .

وتم تزيين جميع قاعات مرقد السيدة فاطمة المعصومة (س) لأكبر حدث في التاريخ، وجاء الزوار وحاجاتهم بين يديهم .

شيراز - وايضا احتفل اهالي مدينة شيراز بمراسم ذكرى عيد الغدير وحضر 1350 موكبًا في فارس، لاستضافة محبين اهل البيت عليه السلام وخاصة الامام علي عليه السلام.

بوشهر_ من أجل إقامة برامج عيد الغدير في محافظة بوشهر، تم اتخاذ تدابير وتنسيق جيدي للغاية، واحتفل اهالي بوشهر بهذا العيد الكبير وتم انشاء أكثر من 100 موكب على شاطئ بوشهر لاستقبال الأهالي وتقديم البرامج الثقافية والفنية والاجتماعية وغيرها.

جهار محال وبختياري _ وحضر أهالي جهارمحال وبختياري الاحتفال الكبير بعيد الغدير في شارع كاشاني، في مدينة شهر كرد.

و200 موكب جاهزون لاستقبال الأهالي في شارع كاشاني في شهركرد اعتباراً من الساعة الرابعة عصراً اليوم.

اردبيل _ اليوم تستضيف أردبيل ضيوف امام علي عليه السلام بمناسبة عيد الغدير الاغر ويسمع صوت "علي علي" من قبل محبي علي ابن أبي طالب في كل زاوية، ونظمت مواكب احتفالية في كل مكان في مدينة أردبيل.

سمنان- اليوم، استضافت مقاطعة سمنان الكثير من العشاق، الأشخاص الذين خرجوا إلى الشوارع من أجل حب سيدهم. وعلى الرغم من أنه تم الإعلان عن ساعات الحفل في مدن مثل سمنان ودامغان وشاهرود، إلا أن الناس وصلوا قبل ساعات في الطرق المحددة في وقت أبكر بكثير من استعداد المواكب لاستقبال الناس، وهذه علامة على حبهم بامام علي عليه السلام.

خرم اباد _ واقام ايضا اهالي خرم اباد بالاحتفال بعيد الغدير للعام الثاني على التوالي، من خلال حضور المواكب والوفود والمراكز والمؤسسات الخيرية لاستضافة محبين اهل البيت عليهم السلام.

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