باقري كني: نستخدم كل الإمكانيات لمتابعة جريمة اغتيال الشهيد هنية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال إبراهيم رضائي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، أثناء شرحه لاجتماع هذه اللجنة: إن اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان عقد ظهر اليوم (الثلاثاء ) بحضور القائم بأعمال وزير الخارجية وعدد من المسؤولين بهذه الوزارة في مقر هذه اللجنة.

وأوضح: في هذا اللقاء قدم علي باقري القائم بأعمال وزير الخارجية تقريرا عن تصرفات وأنشطة ومقاربات وزارة الخارجية في حكومة الشهيد رئيسي. وشدد باقري على أن من بين المكونات المهمة للسياسة الخارجية لحكومة الشهيد رئيسي سياسة الجوار وتعزيز المقاومة والتعددية والتغلب على الأحادية وإدارة التفاعلات مع الغرب.

كانت سياسة الجوار على رأس السياسة الخارجية لحكومة الشهيد رئيسي

وتابع رضائي: أشار باقري إلى قدرة الجيران وأكد أن هناك قدرات فريدة في الدول المجاورة لنا وسياسة الجوار كانت على رأس السياسة الخارجية للشهيد رئيسي. وبذلت الحكومة جهدا كبيرا لتحقيق أقصى قدر من التفاعل والعلاقات مع الدول المجاورة.

وصرح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان: قال القائم بأعمال وزير الخارجية أيضًا فيما يتعلق بالأحادية إن الأحادية وصلت إلى طريق مسدود ويجب تطبيق نموذج جديد للحكم في العالم. كما أكد أن عضوية إيران في بريكس وشانغهاي كانت أحد إنجازات السياسة الخارجية في السنوات الأخيرة.

وأضاف: فيما يتعلق باغتيال واستشهاد إسماعيل هنية، قال باقري أيضا إن جهاز السياسة الخارجية، مع تأكيده على حق الرد على العدوان الإرهابي للكيان الصهيوني، يستخدم كافة القدرات السياسية والقانونية والدبلوماسية العامة لمتابعة هذا الأمر.

بحث آخر التطورات في غزة ومفاوضات وقف إطلاق النار

وذكر رضائي: في جزء آخر من هذا اللقاء، شرح مهدي شوشتري مدير عام غرب آسيا وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الأوضاع في المنطقة، وخاصة قضية فلسطين وغزة، وقدم تقريرا عن آخر التطورات ومفاوضات وقف إطلاق النار.

وقال: كما أكد إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان، أنه سيتم تعزيز القدرة الإشرافية للبرلمان الثاني عشر وهذه اللجنة.

وذكر رضائي: بالإضافة إلى اجتماع ظهر اليوم، عقدت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان أيضًا اجتماعًا هذا الصباح، وفي هذا الاجتماع تمت مناقشة اللوائح الداخلية لإدارة اللجنة ومراجعتها والموافقة عليها من قبل الأعضاء.

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