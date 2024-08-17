مراجعة مؤهلات الوزراء المقترحين بمجلس الشورى الاسلامي

أفادت وكالة مهر أنه بدأت صباح اليوم (27أغسطس) الجلسة العامة للبرلمان لمراجعة مؤهلات الوزراء المقترحين للحكومة الرابعة عشرة، بحضور الرئيس مسعود بزيكيان.

وناقشت اللجان المتخصصة في مجلس النواب الاسبوع الماضي برنامج الوزراء الذي اقترحته الحكومة الـ14 في اجتماعات مكثفة.

واعتباراً من صباح اليوم، تبدأ الجلسات العامة لمجلس النواب لمراجعة مؤهلات الوزراء الـ19 المقترحين، في الفترة الصباحية وبعد الظهر، وتستمر حتى الأربعاء (1أغسطس).

وفقاً للمادة 204 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يتم أولاً فحص برنامج الحكومة وسياستها والمبادئ العامة لها وتشكيلية مجلس الوزراء. وأمام الرئيس ساعتان ونصف لشرح خطة الحكومة وتقديم الوزراء والدفاع عن الوزراء المقترحين. وبعد ذلك يستعرض مجلس النواب خطة الحكومة وتشكيلية الحكومة حيث يقدم 5 من النواب المعارضين و5 من النواب المؤيدين آرائهم، مع الحفاظ على ترتيب واحد معارض وواحد مؤيد.

ثم يبدأ البرلمان بدراسة برامج واختصاصات كل وزير حسب الترتيب الأبجدي لوزارة الداخلية. ولكل وزير، سيكون لدى اثنين من الممثلين المعارضين واثنين من الممثلين الداعمين وقت لكل منهم لمدة 15 دقيقة. بعد ذلك، سيكون للوزير والرئيس وقت لمدة 30 دقيقة للدفاع عن برنامج الوزير واختصاصه.

هذا ويمكن للرئيس أن يستغل وقت الوزراء للدفاع عنهم في النهاية دفعة واحدة. وبعد ذلك يتم التصويت والفرز وإعلان نتائج الأصوات لجميع الوزراء.

وجاءت التشكيلة الوزارية المقترحة للحكومة الـ14 من قبل الرئيس الايراني مسعود بزشكيان على مجلس الشورى الاسلامي لأخذ الثقة كما يلي:

وزير التربية والتعليم العالي “علي رضا كاظمي”.

وزير الإتصالات وتقنية المعلومات “ستّار هاشمي”.

وزير الامن “اسماعيل خطيب”.

وزير الاقتصاد والمالية “عبد الناصر همتي”.

وزير الخارجية “عباس عراقجي”.

وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي “محمد رضا ظفرقندي”.

وزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي “احمد ميدري”.

وزير الزراعة “غلام رضا نوري”.

وزير العدل ” امين حسين رحيمي”.

وزير الدفاع ” عزيز نصير زادة”.

وزيرة الطرق والتنمية الحضرية “فرزانة صادق”.

وزير الصناعة والتعدين والتجارة “محمد اتابك”.

وزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا “حسين سيمايي”.

وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي ” عباس صالحي”.

وزير الداخلية “اسكندر مؤمني”.

وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات التقليدية ” محمد رضا صالحي اميري”.

وزير النفط “محسن باك نجاد”.

وزير الطاقة “عباس علي ابادي”.

وزير الرياضة و الشباب ” أحمدي دنيامالي”.

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