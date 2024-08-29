وزير الخارجية يستقبل قادة من حرس الثورة والجيش الايراني +الصور

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استقبل اليوم الخميس، وزير الخارجية الايراني، السيد عباس عراقجي عددا من قادة حرس الثورة الاسلامية والجيش منهم قائد فيلق القدس العميد اسماعيل قاآني، والقائد العام للجيش، اللواء سيد عبد الرحيم موسوي، ورئيس الأركان ونائب الشؤون التنسيقية بالجيش، الأدميرال حبيب الله سياري، بالإضافة إلى المساعد والمستشار الاعلى لقائد الثورة الاسلامية، اللواء رحيم صفوي، ورئيس مؤسسة المستضعفين، العميد حسين دهقان، والعضو القانوني في مجلس صيانة الدستور، سيامك رهبيك.

وهنأ هؤلاء القادة في هذه اللقاءات المنفصلة عراقجي لنيله ثقة قائد الثورة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، ورئيس الجمهورية، مسعود بزشكيان ودعم ممثلي الشعب الإيراني العزيز في مجلس الشورى الإسلامي وانتخابه وزيرا للخارجية.

كما تمنوا لوزير الخارجية التوفيق والنجاح في ظل الوضع الحساس الحالي الذي تعيشه المنطقة والعالم.

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