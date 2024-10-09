رغبة ايران في الحصول على صفة المراقب في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ونتائجها المرغوبة لجميع الاطراف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه انعقد المنتدى الاقتصادي الدوري للاتحاد الاقتصادي الأوراسي يومي 30 سبتمبر/أيلول و1 أكتوبر/تشرين الأول في يريفان بأرمينيا، وكانت إيران الضيف الخاص لهذا الاجتماع.

ناقش وزير الصناعة والتعدين والتجارة الإيراني محمد أتابك وأندريه سلبنيف، الوزير المسؤول عن التجارة في اللجنة الاقتصادية الأوراسية، سبل توسيع التعاون الاقتصادي في اجتماع على هامش منتدى الأعمال الأوراسي في أرمينيا.

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية في هذا الاجتماع أن الجانب الإيراني أكد على ضرورة إنشاء شركة تأمين تابعة للاتحاد الاقتصادي الأوراسي لتوفير الضمانات اللازمة فيما يتعلق بالصادرات الفنية والهندسية الإيرانية إلى المنطقة.

كما ناقش الجانبان زيادة التجارة بين إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي وتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة.

وكانت نقطة محورية أخرى للمفاوضات هي توحيد معايير الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي مع إيران لتسهيل الصادرات إلى الاتحاد.

وفي هذا الاجتماع، دعا وزير الصناعة الإيراني سلبنيف لزيارة الجولة الثالثة من معرض أوراسيا في إيران.

رغبة ايران في الحصول على صفة المراقب في الاتحاد الاقتصادي الاوراسي

في أوائل أكتوبر، ذكرت صحيفة أستانا تايمز أن إيران مهتمة بالحصول على صفة دولة مراقب في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وأضافت أن قرار منح مثل هذه الصفة لشريك أجنبي سيتم اعتماده من قبل رؤساء الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى.

توصلت إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي إلى اتفاقية تجارية تفضيلية في عام 2018، والتي بموجبها يخضع حوالي 862 سلعة حاليًا للتعريفات التفضيلية. دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 27 أكتوبر 2019.

وفي وقت لاحق في 25 ديسمبر 2023، وقع الجانبان أيضًا اتفاقية التجارة الحرة (FTA) خلال قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في سانت بطرسبرغ، روسيا.

وتوقع أحد أعضاء غرفة التجارة المشتركة بين إيران وروسيا أن يتم تبادل أكثر من 88 في المائة من السلع بين إيران ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بدون تعريفات جمركية بعد دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ.

وقال كامبيز ميركريمي إن اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين من المتوقع أن تسهل وصول المصدرين إلى السوق المستهدفة.

محافظة مازندران الإيرانية تصدر أكثر من 800 ألف طن من السلع إلى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي

أكد مشرف الجمارك في محافظة مازندران شمال ايران أن 814 ألف طن متري من السلع غير النفطية تم تصديرها من محافظة مازندران في الأشهر الستة الأولى من العام الإيراني الحالي (يبدأ في 21 مارس 2024).

وأضاف أمير جمشيدي أن 814 ألف طن متري من السلع غير النفطية، بقيمة تزيد عن 260 مليون دولار، تم تصديرها من هذه المحافظة الشمالية إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي من 21 مارس إلى 21 سبتمبر 2024، مما يدل على نمو بنسبة ستة في المائة مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.

وأضاف أن قيمة التجارة الخارجية في مكاتب الجمارك في محافظة مازندران إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تجاوزت 260.93 مليون دولار.

طهران تستضيف المعرض الأوراسي الدولي الثالث

من المقرر أن يقام المعرض الأوراسي الدولي الثالث في إيران في أرض المعارض الدولية الدائمة بطهران في الفترة من 3 إلى 6 ديسمبر. الاتحاد الاقتصادي الأوراسي هو منظمة دولية للتكامل الاقتصادي الإقليمي.

يوفر الاتحاد الاقتصادي الأوراسي حرية حركة السلع والخدمات ورأس المال والعمالة، ويتبع سياسة منسقة ومنسجمة وموحدة في القطاعات التي تحددها المعاهدة والاتفاقيات الدولية داخل الاتحاد.

الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي هي جمهورية أرمينيا وجمهورية بيلاروسيا وجمهورية كازاخستان وجمهورية قيرغيزستان والاتحاد الروسي.

تم إنشاء الاتحاد بهدف ترقية شاملة ورفع القدرة التنافسية والتعاون بين الاقتصادات الوطنية، وتعزيز التنمية المستقرة لرفع مستويات المعيشة لدول الدول الأعضاء.

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