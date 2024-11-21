ردا على قرار وكالة الطاقة الذرية ضدها...إيران تتخذ قرارا فوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أوضحت الخارجية الايرانية في بيان أن "أميركا والترويكا الأوروبية تنتهج سياسة مدمرة للأجواء الإيجابية بين طهران ووكالة الطاقة".

وجاء في البيان ان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وجه بتشغيل مجموعة كبيرة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة ردًا على قرار وكالة الطاقة الذرية.



کما جاء في بيان مشترك لوزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية الايرانية رداً على قرار مجلس حكام الوكالة الذرية: مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية أصدر قراره بضغط من الترويكا الأوروبية وواشنطن. بدأنا بتشغيل أجهزة طرد مركزي جديدة ومتطورة ردا على قرار وكالة الطاقة الذرية.



ويأتي ذلك، بعد أن أفادت وكالة "رويترز" بأن "مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية يصدر قرارا يأمر إيران بتحسين التعاون معها بشكل عاجل"، في وقت تحذر فيه السلطات الإيرانية من اتخاذ أي قرارات ضدها.



وصدر قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إيران بأغلبية 19 صوتا واعتراض 3 دول وامتناع 12 عن التصويت.



في 19 تشرين الثاني، ادعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن سلطات ايران بدأت التحضيرات لوقف زيادة مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.

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