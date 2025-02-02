بالفيديو..رئيس الجمهورية يزور احدث إنجازات وزارة الدفاع في المجالات الدفاعية والفضائية 

وأفادت وكالة مهر للأنباء، كان "مسعود بزشكيان" في زيارته برفقة "عزيز نصير زاده" وزير الدفاع ودعم القوات المسلحة ، و"محسن حاجي ميرزايي" رئيس مكتب رئيس الجمهورية، و"فاطمة مهاجراني" المتحدثة باسم الحكومة.

وخلال حديثه مع المتخصصين في الصناعات الدفاعية والفضائية في البلاد، تعرف رئيس الجمهورية على ميزات أحدث إنجازات البلاد، بما في ذلك أنظمة الإطلاق والقمر الصناعي "سيمرغ".

وعند وصوله إلى منظمة الصناعات الجوية والفضائية التابعة لوزارة الدفاع، قبل بدء زيارته لإنجازات البلاد الدفاعية والفضائية، قدم رئيس الجمهورية احترامه لشهداء وزارة الدفاع.

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