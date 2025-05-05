أول قافلة لحجاج بيت الله الحرام تغادر مطار الإمام الخميني إلى أرض الوحي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه انطلقت أول قافلة الحج التمتع لعام2025 إلى أرض الوحي صباح اليوم الاثنين برفقة حجة الإسلام والمسلمين السيد عبد الفتاح نواب ممثل سماحة القائد لشؤون الحج .

وبدأت صباح اليوم الاثنين مراسم افتتاح رحلات الحج لعام 2025 وتوديع أولى قوافل الحجاج الإيرانيين في صالة السلام بمطار الإمام الخميني، بحضور رئيس شئون الحجاج الإيرانيين ووزيرة الطرق وبناء المدن ورئيس منظمة الحج والزيارة والمدير التنفيذي لمدينة مطار الإمام الخميني والسفير السعودي في طهران ومسؤولي الطيران المدني وغيرهم من المسؤولين المعنيين.

كافة الظروف مهيأة لاستقبال 85,850 حاجاً لموسم الحج القادم ويتوجه حجاج بلادنا إلى المطارات السعودية عبر أكثر من 20 محطة طيران.

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