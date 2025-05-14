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١٤‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٥:١١ م

رئيس البرلمان الايراني يلتقي نظيره الجزائري

رئيس البرلمان الايراني يلتقي نظيره الجزائري

التقى رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالیباف، على هامش الدورة التاسعة عشرة لاتحاد مجالس الدول الإسلامية في إندونيسيا، بنظيره الجزائري إبراهيم بوغالي، حيث تم تبادل الآراء والنقاش حول القضايا المشتركة.

أفادت وكالة مهر للأنباء، فقد جرت هذه المباحثات خلال المؤتمر الذي يتزامن مع الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس الاتحاد، والذي انطلق اليوم رسميًا في جاكرتا، عاصمة إندونيسيا، بمشاركة وفود برلمانية من 38 دولة إسلامية.

وفي كلمته خلال اجتماع الاتحاد، أعرب رئيس مجلس الشورى الإسلامي عن دعمه لشعب غزة وفلسطين، مشيرًا إلى الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني. كما ذكر تصريحات الرئيس الأمريكي السابقة، قائلًا: "كانت كلمات ترامب صدى للسياسات التي أدت إلى زعزعة الأمن في منطقتنا لسنوات عديدة. لكن إيران ليست من أهل الحرب، وبالتأكيد ليست من أهل الاستسلام. نحن إخوة مع جيراننا، ونعارض الفتنة التي يثيرها الأمريكيون في المنطقة من أجل تعزيز سوق بيع أسلحتهم."

/انتهى/

رمز الخبر 1957978
یاسر المصری

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