قاليباف: السكوت عن جرائم الكيان الصهيوني، ذنب لا يغتفر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، جاء ذلك في كلمة القاها قاليباف امام طلبة جامعة "شريف هدايت" بجاكرتا، وقال فيها ان هذا اللقاء تم لعرض ترجمة احد المؤلفات القيمة للشهيد مطهري والذي قال قاليباف في كلمته ان هذا الكتاب هو شاهد على فهم الشهيد مطهري العميق للترابط الذي لا ينفصم والتعامل الثنائي بين هوية ثقافية خاصة ورسالة الاسلام العالمية.

وهذا الكتاب هو بعنوان "الخدمات المتبادلة بين ايران والاسلام" للشهيد مرتضى مطهري.

واكد قاليباف في جانب اخر ان مكافحة الاستكبار في منظور الفكر الاسلامي، هو واجب شرعي وضرورة انسانية، ان مفهوم الاستكبار، هو ظاهرة لا تقتصر على زمان او جغرافيا بعينهما.

واضاف ان المجتمع الاسلامي يشهد في العصر الحاضر، الظلم الذي يمارس ضد الاخوة والاخوات المسلمين في فلسطين وآلامهم لا سيما في قطاع غزة. ان هذه الفجائع الانسانية، تدمي قلب اي انسان حر، وتتحدى الضمير البشري.

واكد ان السكوت عن هذه الجرائم، هو بمعنى التواطؤ مع الظالمين وعدم الاكتراث بالقيم الانسانية والاسلامية، وهو لا يليق باي من البلدان الاسلامية.

وقال قاليباف ان الشهيد مطهري كان قد صرح قبل 50 عاما بالهوية المزيفة والاجرامية لاسرائيل، وان كان اليوم موجودا لكان يقف بلا ريب إلى جانب المظلومين ويرفع صوته المنادي بالحق بوجه من يقفون وراء هذه الجرائم.

وفي ختام كلمة رئيس مجلس الشورى الاسلامي، ردد الطلبة المشاركون، شعار " الحرية لفلسطين Free Free Palestine».

وفي ختام كلمته، عرض قاليباف، ترجمة كتاب "الخدمات المتبادلة بين ايران والاسلام" لمؤلفه الشهيد مرتضى مطهري.

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