بقائي: دخلنا المفاوضات بجدية ولانسعى لاضاعة الوقت ابدا...على الدول الاوروبية اتخاذ نهج بناء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في بداية المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الاثنين قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايراني حول التطورات الأخيرة: "إن انعقاد منتدى طهران للحوار كان حدثاً مهماً للغاية وفرصة لتبادل الأفكار حول أحدث التطورات الدولية. وحضر الحدث مسؤولون من خمس قارات".

وأضاف: "كما انعقدت الجولة الخامسة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة. المشكلة الأهم في منطقتنا هي استمرار الإبادة والجرائم في فلسطين المحتلة. اليوم فقط، تم استهداف مدرسة في غزة، وهذا يتماشى مع الإبادة الجماعية التي تجري منذ العامين الماضيين. لقد تأثر العديد من الناس في غزة بهذه الإبادة الجماعية، وقُتل أكثر من 16 ألف طفل بريء. وهذه كلها أمثلة واضحة على المأساة المخزية التي تجري في غزة. إن منطقتنا لن تنسى هذه الجرائم أبداً، وخاصة تواطؤ الآخرين من خلال توفير الأسلحة والدعم المالي والدروع الدبلوماسية التي تسمح باستمرار الجرائم".

وحول التقارير التي تتحدث عن استخدام إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية لتنفيذ العمليات العسكرية، قال بقائي: "يبدو أن هذا صحيح، وهو استمرار للجرائم التي ارتكب هذا الكيان خلال السنوات الماضية وهذا جزء من خطة إسرائيل للإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني. إن هذا العمل يعتبر جريمة حرب وفقاً لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1992 و... ومن واجب محكمة العدل الدولية ومجلس حقوق الإنسان توثيق هذه الحالات والتحقيق في هذه الجرائم في المحكمة.

النهج المزدوج لفرنسا تجاه حقوق الإنسان

وفيما يتعلق باستمرار احتجاز السيدة اسفندياري في فرنسا، قال بقائي: "بغض النظر عن المكان أو من يتعرض للاضطهاد في العالم، فإن وزارة الخارجية تعتبر أن من واجبها الأخلاقي التدخل.. لقد كنت مسؤولاً عن هذا الأمر باستمرار على مدار عدة أشهر. وكانت سفارتنا تتابع الموضوع منذ البداية، وكان زملاؤنا القنصليون هنا يتابعون الأمر".

وأضاف: "إن اعتقال السيدة اسفندياري تعسفي، ولم يتم توجيه أي تهم مؤكدة ضدها، وقد تم اعتقالها فقط بسبب دعمها للشعب الفلسطيني. وقد التقى زملاؤنا في السفارة به مرتين. طلبنا هو أن يتم اتخاذ الترتيبات اللازمة لإطلاق سراحهم. ويعكس هذا النهج المزدوج الذي تتبناه فرنسا تجاه حقوق الإنسان".

الرد على شكوى قنصلية فرنسية ضد إيران

وردا على الشكوى القنصلية الفرنسية ضد إيران، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "لقد فوجئنا بهذا الإجراء ولا نتصور أن لدينا أي خلاف مع أي حكومة بشأن تنفيذ الالتزامات بموجب الاتفاقية القنصلية..نحن ملزمون بالوفاء بالتزاماتنا بموجب القانون الدولي. أعتقد أن تصرف فرنسا هو نوع من الاستخدام الآلي لمؤسسة قانونية، وهذا ليس مفيداً"، مؤكدا: "لقد قلنا دائمًا أننا مستعدون للتحدث مع الجانب الفرنسي، وسندافع عن أنفسنا بكل تأكيد بشكل جدي.

لقد دعونا دائمًا الأطراف الأوروبية إلى تبني نهج بناء

وبخصوص التقارير التي تتحدث عن سيناريو الدول الأوروبية ضد إيران بشأن عدم تنفيذ إيران التزاماتها، قال بقائي: "لقد قلنا بالفعل إننا مستعدون لمواصلة الحوار مع أوروبا، ويجب اتخاذ قرار بشأن التوقيت.. ومن الجيد مراقبة المصادر المتعلقة بالأخبار المتعلقة بالعلاقات الإيرانية الأوروبية، حيث أن الكثير من المصادر تأتي من الكيان الصهيوني. الخبر المنشور كاذب وله هدف سلبي".

وأكد: "لم تسع إيران أبدًا إلى إضاعة الوقت. لقد قلت بالفعل أنه من وجهة نظر إيران، ليس لدينا مشكلة في مواصلة المفاوضات لفترة أطول. ويجب على الطرف الآخر أن يتخذ قرارًا أيضًا. لقد دخلنا هذه العملية بجدية و بهدف الوصول إلى تفاهم عادل، وأثبتنا جديتنا. لا بد من الشك في التقرير نفسه. لقد دعونا دائمًا الأطراف الأوروبية إلى تبني نهج بناء".

نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزور إيران هذا الأسبوع

وفيما يتعلق باجتماع مجلس المحافظين وعرض تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال: "لقد كان نهجنا مع الوكالة بناء دائما، ونعتقد أنه ينبغي أن تكون لدينا علاقة مع الوكالة على أساس التزاماتنا..ومن المقرر أن يزور نائب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية طهران هذا الأسبوع وسيلتقي بمسؤولين من منظمة الطاقة الذرية الايرانية"، مبينا: "نتوقع من الأمين العام للوكالة أن يقوم بمهامه دون أن يكون خاضعاً لتأثير أطراف أخرى. ومن المؤكد أن نهج الوكالة ودورها لهما تأثير".

تعليق بقائي على خروج ويتكوف المبكر من محادثات روما

وفيما يتعلق بخروج ويتكوف المبكر من الجولة الخامسة من المحادثات التي عقدت في روما، أوضح بقائي: "من الطبيعي أن يكون لكل طرف من الأطراف المتفاوضة أمور أخرى ويجب أن ينجز مهامه الخاصة.. لقد بدأنا المفاوضات كما خططنا لها وأنهيناها كما خططنا لها. وفي نهاية المحادثات غير المباشرة، كان علينا الجلوس مع وزير الخارجية العماني لمدة نصف ساعة تقريباً ومناقشة المناقشات التي جرت والمسار المستقبلي للعمل، وكان من الطبيعي أن نبقى في موقع المفاوضات طالما كان ذلك ضرورياً.

نأمل تنفيذ الاتفاق الاستراتيجي بين إيران وروسيا في الأسابيع المقبلة

في إشارة إلى آخر المستجدات في اطار اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين إيران وروسيا، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "لقد تمت الموافقة بالفعل على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية من قبل مجلس الدوما، ونحن نضعها على جدول أعمالنا بشكل عاجل وقد تمت الموافقة عليه في البرلمان هذا الأسبوع وتم إرساله إلى مجلس صيانة الدستور. وأتمنى أن نرى الاتفاق موضع التنفيذ في الأسابيع المقبلة".

وفيما يتعلق بعلاقات ايران وافغانستان وحضور القائم بأعمال وزير الخارجية في حكومة طالبان، اميرخان متقي في منتدى طهران للحوار، قال: "بصفتنا دولة مجاورة تربطنا بها علاقات اقتصادية وثقافية وتجارية عميقة، فنحن على تواصل دائم ومفيد.. لقد شهدنا زيارة اميرخان متقي إلى طهران للمشاركة في منتدى طهران للحوار، حيث جرت مناقشات جيدة على هامش المنتدى".

وفيما يتعلق بتصريحات ترامب بشأن إجراء محادثات بناءة مع إيران في المفاوضات، أضاف بقائي: "لقد أوضحنا بوضوح منذ البداية أنه إذا كان هدف الجانب الأمريكي هو منع تسلح البرنامج النووي الإيراني، فهذا ما سيحدث بالتأكيد ولم نسعى مطلقا إلى الاستخدام العسكري للطاقة النووية. وإذا كانت هناك حسن نية، فيمكننا أيضاً أن نقول إننا متفائلون بشأن استمرار المفاوضات، ولكن إذا كان الهدف هو حرمان إيران من حقوقها غير القابلة للتصرف في استخدام الطاقة النووية السلمية، فإن هذه العملية بالتأكيد لن تؤدي إلى نتائج".

وحول مزاعم وسائل الإعلام الإيطالية بشأن توقف التخصيب في إيران مؤقتا، أضاف بقائي: "لا، ليس هناك شيء من هذا القبيل على الإطلاق".

يتبع....