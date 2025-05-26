الرئيس الايراني: حتى لو فشلت المفاوضات، لدينا عدد لا يحصى من الطرق لحل المشاكل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح الرئيس مسعود بزشكيان في حفل الذكرى الثالثة والأربعين لتأسيس جامعة آزاد الإسلامية: "بالاعتماد على العلم والمعرفة، يمكننا تحقيق أي شيء. وهكذا يجب أن ننظر إلى قدرات بعضنا البعض.. كل واحد منا يستطيع أن يصبح الشخص الذي نريده أن يكون".

وأكد الرئيس الايراني على ضرورة الثقة بانفسنا والإيمان بقدرتنا على إحراز تقدم، وأشار المفاوضات الجارية وقال: "إذا لم يريدوا التفاوض معنا أو فرضوا علينا عقوبات فليس كذلك ان نموت من الجوع، بل سنجد طريقا لأن هناك مئات الطرق للخروج من المشاكل".

وأشار بزشكيان إلى أن "التقوى في لغة القرآن الكريم، على المستوى الذي أفهمه، تعني اتخاذ القرارات والأعمال دون خطأ والعمل من أجل الله، بمعنى أن نتمكن من تنفيذ القرار الصحيح بشكل صحيح من أجل مرضاة الله وفي سبيل الله".

وأكد على أهمية الوحدة والتعاطف في داخل االبلاد، وقال: "سنعمل معًا ونبني إيران بقوة.. أولئك الذين يظنون أن إيران أصبحت ضعيفة يجب أن يعلموا أن إيران بهذا العدد من العلماء والباحثين أصبحت أقوى من أي وقت مضى، وعلينا فقط أن نحاول، وبدلاً من الخلاف والنزاع، يجب أن نعمل معًا، ونتكاتف، ونحل المشاكل".

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