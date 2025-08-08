بقائي: خطة احتلال غزة تعتبر استمرارٌ لسياسة الإبادة الجماعية التي ينتهجها الكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصف إسماعيل بقائي خطة الكيان الصهيوني للاحتلال العسكري لمدينة غزة والتهجير القسري لسكانها بأنها خطةٌ لاستكمال إبادة الشعب الفلسطيني، وأدانها بشدة.

وأكد: إن التهديد باحتلال غزة بالكامل من قبل المجرمين الذين يحكمون أرض فلسطين التاريخية، والذين تلاحقهم المحكمة الجنائية الدولية وتحقق محكمة العدل الدولية في أفعالهم باعتبارها جريمة إبادة جماعية، هو دليل واضح آخر على نية الكيان الصهيوني المحددة في تطهير غزة عرقيًا وارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، وهو أمر يجب أن تأخذه المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية في الاعتبار.

وأكد بقائي على المسؤولية القانونية والأخلاقية لكل حكومة والأمم المتحدة لوقف الإبادة الجماعية والجرائم الشنيعة المرتكبة في فلسطين المحتلة، واعتبر استمرار تواطؤ الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية الأخرى مع جرائم الكيان الصهيوني أمرًا مخزيًا، وقال: إن إجبار الكيان الإسرائيلي على وقف الإبادة الجماعية وإرسال المساعدات الإنسانية فورًا إلى شعب غزة الجائع والعطشان هو خطوة ضرورية لإنهاء كارثة هزت الأسس القانونية والمعيارية والأخلاقية للحضارة الإنسانية.

كما أشار إلى الطلب الرسمي الذي قدمته الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى أمانة منظمة التعاون الإسلامي، وكذلك إلى المملكة العربية السعودية، دولة المقر، وتركيا، رئيسة مجلس وزراء منظمة التعاون الإسلامي، لعقد اجتماع طارئ لهذه المنظمة على الفور، ودعا إلى تحرك جماعي من الدول الإسلامية لمساعدة الشعب الفلسطيني المظلوم.

