بزشكيان : تفعيل آلية الزناد سیقابل بتعديل سياسة إيران بما يتناسب مع الوضع الجديد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى الرئيس الايراني مسعود بزشكيان، صباح اليوم الخميس، مع الرئيس البوليفي، السيد لويس آرسي كاتاكورا، واجرى محادثات معه.

وفي هذا اللقاء، أشار الرئيس إلى السياسات الأحادية للولايات المتحدة، قائلًا: "إن النهج الأمريكي ليس ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية فحسب، بل ضد جميع الدول التي لا تدعم سياساتها. وفي مثل هذه الظروف، يجب على الدول التي تسعى إلى الاستقلال والحفاظ على مكانتها في النظام الدولي تعزيز قدراتها العلمية والتقنية والتخصصية حتى تتمكن من حماية مصالحها الوطنية وسيادتها بقوة".

أعرب بيزكيان عن تقديره للتعاون والتفاعل بين جمهورية بوليفيا وجمهورية إيران الإسلامية في مختلف المراحل، مشيرًا إلى التطورات السياسية الأخيرة في بوليفيا، مؤكدًا أن مستقبل تطوير العلاقات وتوسيع التعاون بين طهران ولاباز يعتمد على الإرادة والتصميم المشترك لكبار المسؤولين في البلدين. وتتمتع جمهورية إيران الإسلامية بهذه الإرادة والتصميم الراسخ، ولا شك أن نوعية السياسات وتوجهات المسؤولين البوليفيين ستلعب دورًا حاسمًا في تحديد مسار التعاون المستقبلي.

وأشار الرئيس أيضًا إلى إمكانية قيام بعض الدول الأوروبية بتفعيل ما يسمى بآلية "سناب باك" ضد جمهورية إيران الإسلامية، مؤكدًا: "نأمل ألا يحدث هذا التوجه، ومع ذلك، فإن جمهورية إيران الإسلامية مستعدة تمامًا لمواجهة أي سيناريو أو ظرف، ومن البديهي أن نوع تفاعلنا وسياساتنا سيُعدّل وفقًا للوضع الجديد".

في ختام هذا اللقاء، أعرب السيد لويس آرسي كاتاكورا عن سروره بلقائه رئيس بلادنا، معتبرًا أن سياسات الولايات المتحدة الأمريكية التحريضية على الحرب، وخاصة في منطقة البحر الكاريبي، تُشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين ومصدر قلق للدول المستقلة.

كما أشار رئيس بوليفيا إلى العلاقات البناءة والتفاعلات الإيجابية بين إيران وبوليفيا على مدى السنوات الماضية، وقال: "لطالما كان لوجود جمهورية إيران الإسلامية في أمريكا اللاتينية أثر إيجابي وبناء على دول هذه المنطقة. وندعو إلى مواصلة وتعميق العلاقات الودية، بالإضافة إلى تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات".