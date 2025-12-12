  1. إيران
  2. المجتمع
١٢‏/١٢‏/٢٠٢٥، ٩:٣٩ ص

زلزال يهز محافظة هرمزغان بالقرب من مدينة "قلعة قاضي"

زلزال يهز محافظة هرمزغان بالقرب من مدينة "قلعة قاضي"

هز زلزال بقوة 3.6 درجة على مقياس ريختر المنطقة المحيطة بقلعة غازي في هرمزغان.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن زلزالاً بلغت قوته 3.6 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة قلعة قاضي في محافظة هرمزغان صباح يوم الجمعة الموافق 12 ديسمبر/كانون الأول 2025.

وسُجّل الزلزال في تمام الساعة 7:36:55 بالتوقيت المحلي عند خط طول 56.25 وخط عرض 27.54، وعلى عمق 9 كيلومترات.

ووفقاً للبيانات الأولية، فإن أقرب المدن إلى مركز الزلزال هي:

على بُعد 31 كيلومتراً من قلعة قاضي (هرمزغان)

على بُعد 36 كيلومتراً من فين (هرمزغان)

على بُعد 38 كيلومتراً من تخت (هرمزغان)

كما شعر به سكان منطقة بندر عباس على بعد 39 كيلومتراً كأقرب مركز للمحافظة.

ولم يُسفر الزلزال عن أي أضرار.

/انتهى/

رمز الخبر 1966037
یاسر المصری

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات