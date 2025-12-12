زلزال يهز محافظة هرمزغان بالقرب من مدينة "قلعة قاضي"

أفادت وكالة مهر للأنباء أن زلزالاً بلغت قوته 3.6 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة قلعة قاضي في محافظة هرمزغان صباح يوم الجمعة الموافق 12 ديسمبر/كانون الأول 2025.

وسُجّل الزلزال في تمام الساعة 7:36:55 بالتوقيت المحلي عند خط طول 56.25 وخط عرض 27.54، وعلى عمق 9 كيلومترات.

ووفقاً للبيانات الأولية، فإن أقرب المدن إلى مركز الزلزال هي:

على بُعد 31 كيلومتراً من قلعة قاضي (هرمزغان)

على بُعد 36 كيلومتراً من فين (هرمزغان)

على بُعد 38 كيلومتراً من تخت (هرمزغان)

كما شعر به سكان منطقة بندر عباس على بعد 39 كيلومتراً كأقرب مركز للمحافظة.

ولم يُسفر الزلزال عن أي أضرار.

