المتحدث باسم وزارة الخارجية يردّ على تصريحات رئيس الوزراء الكندي

أفادت وكالة مهر للأنباء أن إسماعيل بقائي، في رده على تصريحات مارك كارني، رئيس الوزراء الكندي، التي برر فيها العدوان العسكري والتصريحات الحربية للرئيس الأميركي ضد إيران، كتب في صفحته الشخصية:

"رئيس الوزراء الكندي، بدلاً من إدانة العدوان والحرب الأميركية، يسعى إلى تبريرها، ووصف التهديد بإبادة دولة بأنه "لغة عصر الحرب".

وعلى مارك كارني أن يعلم أن الزمن أكثر قسوة من أن يسمح باستمرار الوهم والنفاق إلى الأبد. وسيأتي يوم يُظهر لأولئك الذين وقفوا في ظل ترهيب أميركا وظنوا أنهم بتكرار لغة المتجبرين يمكنهم حماية أنفسهم من أذى القهر، أن إغماض العين عن الحقيقة وبيع العزة والكرامة لا ينقذ الإنسان؛ بل يسلمه إلى المتجبر أكثر عزلًا من السلاح.

وربما في ذلك اليوم ينظرون إلى إيران اليوم ويدركون أن البلد الذي وقفوا يوماً مع المتجبرين لسحقه، هو نفسه البلد الذي أبقت مقاومته للقهر مشعلًا مضاءً؛ مشعلًا لو خمد، لن يبقى بين البشر سوى القوة العارية، وستُدفن الطريق المتحضرة والإنسانية للبشر لحل الخلافات تحت أقدام منطق القوة بلا رحمة."

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