89 جامعة إيرانية في تصنيف تايمز العالمي للجامعات لعام 2027

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مؤسسة «تايمز للتعليم العالي» نشرت تصنيف الجامعات العالمية لعام 2027، الذي يضم أفضل 2297 مؤسسة جامعية من 118 دولة وإقليماً.

ووفقاً للتصنيف، حافظت جامعة أكسفورد على المركز الأول للعام الحادي عشر على التوالي، في إنجاز قياسي.

وشهد تصنيف «تايمز» العالمي للجامعات لعام 2027، للمرة الأولى، تفوق قارة آسيا على أوروبا، مع حصول جامعات آسيوية على مراكز متقدمة. كما دخلت ثلاث جامعات آسيوية للمرة الأولى قائمة أفضل 15 جامعة في العالم.

وصعدت جامعة تسينغهوا الصينية إلى المركز الحادي عشر، متقدمة على المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ (ETH)، فيما احتلت جامعة سنغافورة الوطنية (NUS) المركز الخامس عشر.

ويعتمد التصنيف على خمسة محاور رئيسية تشمل جودة التعليم والتدريس، وبيئة البحث العلمي، وجودة البحوث، والصناعة، والانفتاح الدولي.

الجامعات الإيرانية في التصنيف

المراكز 401–450:

جامعة أمير كبير للتكنولوجيا، جامعة إيران للعلوم والتكنولوجيا، جامعة كرمانشاه للعلوم الطبية، جامعة شريف للتكنولوجيا، جامعة طهران.

المراكز 501–550:

جامعة طهران للعلوم الطبية.

المراكز 551–600:

جامعة شيراز للتكنولوجيا.

المراكز 651–700:

جامعة شيراز للعلوم الطبية.

المراكز 701–800:

جامعة نوشيرواني بابل للتكنولوجيا، جامعة بوشهر للعلوم الطبية، جامعة إيران للعلوم الطبية، جامعة أصفهان للعلوم الطبية، جامعة أصفهان للتكنولوجيا، جامعة كردستان للعلوم الطبية، جامعة سمنان للعلوم الطبية، جامعة الشهيد بهشتي للعلوم الطبية، جامعة تبريز للعلوم الطبية، جامعة تبريز، جامعة أرومية للعلوم الطبية.

المراكز 801–1000:

جامعة جندي شابور الأهواز للعلوم الطبية، جامعة أراك للعلوم الطبية، جامعة بابل للعلوم الطبية، جامعة جولستان للعلوم الطبية، جامعة كرمان للعلوم الطبية، جامعة مشهد للعلوم الطبية، جامعة رفسنجان للعلوم الطبية، جامعة الشهيد بهشتي، جامعة شاهرود للعلوم الطبية، جامعة شيراز، جامعة أرومية.

المراكز 1001–1200:

جامعة فردوسي مشهد، جامعة غناباد للعلوم الطبية، جامعة غورغان للعلوم الزراعية والموارد الطبيعية، جامعة إيلام للعلوم الطبية، جامعة خواجه نصير الدين الطوسي للتكنولوجيا، جامعة سمنان، جامعة الشهيد باهنر في كرمان، جامعة كاشان، جامعة زاهدان للعلوم الطبية.

المراكز 1201–1400:

جامعة حكيم سبزواري، جامعة الإمام الخميني الدولية، جامعة كاشان للعلوم الطبية، جامعة خوارزمي، جامعة الخليج الفارسي، جامعة سهند للتكنولوجيا، جامعة الشهيد صدوقي يزد للعلوم الطبية، جامعة أصفهان، جامعة كردستان، جامعة مراغه، جامعة مازندران، جامعة محقق أردبيلي، جامعة يزد.

المراكز 1401–1600:

جامعة العلامة الطباطبائي، جامعة الشهيد مدني في أذربيجان، جامعة بوعلي سينا في همدان، جامعة رازي في كرمانشاه، جامعة شهركرد، جامعة جيلان، جامعة علوم التأهيل والصحة الاجتماعية، جامعة زنجان.

المراكز 1601–1800:

جامعة الزهراء، جامعة أراك، جامعة قم، جامعة سيستان وبلوشستان.

المراكز 1801–2000:

جامعة دامغان، جامعة ساري للعلوم الزراعية والموارد الطبيعية، جامعة شاهد، جامعة هرمزغان.

المركز 2001 فما فوق:

جامعة بيام نور، جامعة بيرجند.

كما أدرج التصنيف عدداً من الجامعات الإيرانية من دون تصنيف رقمي، من بينها جامعة زابل للعلوم الطبية، وجامعة ياسوج للعلوم الطبية، وجامعة أرومية للتكنولوجيا، وجامعة علم وفرهنغ، وجامعة سبزوار للعلوم الطبية، وجامعة حضرت معصومة في قم، وجامعة بناب، وجامعة قم للتكنولوجيا، وجامعة صناعة النفط، وجامعة كرمانشاه للتكنولوجيا، وجامعة كرمان للدراسات العليا في العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وجامعة فسا، وجامعة أراك للتكنولوجيا، وجامعة آمل للتكنولوجيا الحديثة.

ويقيّم نظام «تايمز» العالمي للجامعات أداء المؤسسات الأكاديمية وفق 17 مؤشراً موزعة على خمسة محاور رئيسية؛ إذ تبلغ حصة التعليم 29.5 بالمئة، وبيئة البحث 29 بالمئة، وجودة البحث 30 بالمئة، والصناعة 4 بالمئة، والانفتاح الدولي 7.5 بالمئة.

ويُشار إلى أن جزءاً من البيانات المستخدمة في التصنيف يُستخرج من قواعد بيانات علمية دولية موثوقة، كما تجري مؤسسة «تايمز» استطلاعاً لقياس مؤشر السمعة الأكاديمية بين أساتذة وباحثين بارزين وموثوقين من مختلف أنحاء العالم.