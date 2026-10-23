أفادت وكالة مهر للأنباء بأن سيد عباس عراقجي، وزير خارجية بلادنا، كتب ردًا على التناقضات في كلام إيمانويل ماكرون، رئيس فرنسا، بشأن الأنشطة النووية الإيرانية، في حسابه الشخصي على إحدى الشبكات الاجتماعية: قبل أن ينسحب رئيس الولايات المتحدة مباشرة من الاتفاق النووي الإيراني في عام 2018، شدد السيد ماكرون أمام الكونغرس الأمريكي على أن "فرنسا لن تنسحب من الاتفاق النووي، لأننا وقعناه".

وأضاف: اليوم، يدّعي أنه كان دائمًا معارضًا لـ"أي نشاط نووي" في إيران.

وشدد عراقجي قائلًا: اثبت على روايتك أيها الرئيس!

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