أفادت وكالة مهر للأنباء بأن آية الله حسين وحيد خراساني، أحد المراجع العظام في التقليد، أُدخل إلى أحد مستشفيات طهران لإجراء إجراءات علاجية، وإن عملية متابعة حالته الطبية تجري تحت إشراف الأطباء المعالجين.

وأكد أحد أعضاء مكتب هذا المرجع التقليدي خبر إدخاله المستشفى قائلًا: إن آية الله وحيد خراساني أُدخل المستشفى لمتابعة أمور العلاج، والإجراءات الطبية المتعلقة به مستمرة.

وأضاف، مشيرًا إلى الحالة العامة لهذا المرجع التقليدي: الحمد لله، حالته العامة مواتية، وعملية علاجه تُتابع تحت إشراف الفريق الطبي.

/انتهى/